In der Zielgruppe: «American Housewife» gewinnt leicht dazu

US-Quoten

ABC hat von der schwächeren Konkurrenz durch CBS und NBC profitiert, die Comedy «American Housewife» hat sich beim jungen Publikum gesteigert.

US-Quotenübersicht CBS: 5,15 Mio. (2%)

ABC: 3,33 Mio. (3%)

FOX: 2,47 Mio. (4%)

NBC: 2,39 Mio. (2%)

The CW: 0,48 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: Zuschauer ab 2 (MA 18-49)

CBS hat am Freitag keine Erstausstrahlungen seiner quotenstarken Krimiserien ausgestrahlt und NBC ging mit der abendfüllenden Übertragung derbaden. Das hat dazu geführt, dass ABC unter anderem mitein wenig besser da stand als sonst: In der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil so binnen Wochenfrist von drei auf vier Prozent. 3,40 Millionen Amerikaner sahen zu, damit blieb die Reichweite stabil.wiederholte anschließend mit drei Prozent das Vorwochen-Ergebnis, die Zuschauerzahl sackte auf 2,38 Millionen.hat sich dann nach 21 Uhr aber auf tolle vier Prozent und 3,55 Millionen Zuseher gesteigert.FOX lag bei den Werberelevanten auf Augenhöhe mit ABC mit, erneut standen dafür vier Prozent Marktanteil zu Buche. 2,47 Millionen Menschen ab zwei Jahren schalteten ein. CBS hat mit Re-Runs vonundnur je zwei Prozent Marktanteil eingefahren, gleichwohl erreichte erstgenannte Serie mit 5,30 Millionen Zuschauern den Gesamtsieg.Bei The CW hat sichein bisschen erholen können, die Quote war wieder messbar und betrug nun ein Prozent. Sehr niedrig ist allerdings weiterhin die absolute Sehbeteiligung mit 0,35 Millionen.lief um 20 Uhr mit 0,61 Millionen Zuschauern und ein Prozent kaum besser.