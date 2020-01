Depressionscamp?: Das große «IbeS»-Fazit mit Julian F. M. Stoeckel

Quotenmeter.FM

Gemeinsam mit dem Ex-Dschungelcamper blicken wir exklusiv im Podcast auf Staffel 14 des Dschungelcamps zurück.

Die 14. Staffel vonbefindet sich auf der Zielgeraden: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird RTL einen neuen Dschungelkönig oder eine neue Dschungelkönigin küren. Wer Evelyn Burdecki nachfolgt, ist einem dabei ziemlich egal: Julian F. M. Stoeckel. Der Ex-Dschungelcamper, der 2014 selbst an «IbeS» teilnahm, findet, dass die Kandidaten in diesem Jahr weitestgehend uninteressant waren.Im Podcast wagen wir mit Julian dennoch einen Blick auf die vergangenen Tage im Dschungel. Wie schade fand er das schnelle Dschungel-Aus von Prof. Günther Krause? Hegte er in den vergangenen Tagen eher Sympathien für Elena oder Danni? Wie bewertet er das Auftreten der noch amtierenden Dschungelkönigin Evelyn Burdecki in den letzten Monaten? Und schaut Julian das Dschungelcamp, das weiterhin Traum-Quoten verzeichnet, überhaupt noch live im Fernsehen?Am Ende sprechen wir mit Julian F. M. Stoeckel über die Dschungelparty vom zurückliegenden Sonntag, in der auch er zu Gast war. Sie wurde in den sozialen Netzwerken teils deutlich kritisiert. Kann er das nachvollziehen? Abseits vom Dschungel verrät uns Julian noch, wieso und in welcher Funktion er im vergangenen Jahr zu Gast beim Parteitag der CDU war...