sixx wird lustig: Sender wiederholt neue Sat.1-Sitcoms

TV-News

Somit laufen «Think Big!» und «Die Läusemutter» auf zwei Sendern.

Sat.1 startet am 7. Februar sein neues Freitags-Line-Up; anders als bisher wird der Fun Freitag dann mit Fiktionalem bestückt:eröffnet um 20.15 Uhr, ehe ab 21.20 Uhr dannzu sehen ist. Nun wurde bekannt, dass Schwestersender sixx beide Formate ebenfalls ins Programm nehmen wird. Die Re-Runs der je aktuellen Folgen laufen immer am Dienstag der Folgewoche – ebenfalls um 20.15 und 21.15 Uhr.Die Kölner Plattenbau-Girls Nicole und Ebru träumen in «Think Big!» von ihrer eigenen Nagelstudiokette "Spirit Fingers". Doch ohne Businessplan, Schulabschluss oder Ausbildung gibt es auch keinen Kredit von der Bank. Trotz aller Hindernisse lässt sich Nicole nicht beirren und denkt ganz groß: Für rund 70 Euro kauft sie sich ein gefälschtes Abitur und beschließt, BWL zu studieren, um in drei Jahren beruflich durchstarten zu können.Und in «Die Läusemutter», das auf einem niederländischen Original beruht, geht es um die frisch geschiedene Hannah, die ihre Tochter zu ihrem ersten Tag an die neue Grundschule bringt. Dabei landet sie mitten im Sammelsurium von verschrobenen Lehrkräften, ureigenen Etiketten, mehr oder minder freiwilligen Elterndiensten und unzähligen WhatsApp-Gruppen.