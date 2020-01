«Deutschland sucht den Superstar» steigert sich, Dschungel auf Rekordniveau

Quotennews

Die «DSDS»-Quotenachterbahn setzt sich fort – zur Freude von RTL geht es aktuell wieder bergauf mit der Castingshow.

Die «DSDS»-Gewinner der vergangenen fünf Jahre 2019: Davin Herbrüggen

2018: Marie Wegener

2017: Alphonso Williams

2016: Prince Damien Ritzinger

2015: Severino Seeger

Am 7. Januar machtemit einer Gesamtreichweite von 3,05 Millionen Interessenten ein arges Tief durch, doch allmählich gerät es wieder in Vergessenheit. So standen diesen Dienstagabend zur besten Sendezeit 3,59 Millionen Musikfans ab drei Jahren auf der Rechnung. Somit kam RTL auf sehr gute 11,9 Prozent Marktanteil insgesamt. In der Zielgruppe wurden sogar sehr starke 19,5 Prozent Marktanteil ermittelt. Die Reichweite belief sich auf 1,75 Millionen Werberelevante.Zum Vergleich: Vergangene Woche erreichte «Deutschland sucht den Superstar» am Dienstagabend 3,40 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 1,67 Millionen Umworbene. Somit erreichte RTL tolle 11,3 Prozent Marktanteil bei allen und starke 19,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.Nach «DSDS» schob erwartungsgemäß das Dschungelcamp die RTL-Quoten noch einmal ordentlich an. Ab 22.15 Uhr schauten sich 4,84 Millionen Menschen die neusten Geschichten aus dem australischen Lager für deutsche C-Prominenz an. Das bescherte RTL satte 26,4 Prozent Marktanteil insgesamt.Mit 2,22 Millionen Umworbenen wurden fürin der Zielgruppe derweil extrem beeindruckende 39,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Es ist die drittbeste Zielgruppenquote, die das Dschungelcamp dieses Jahr generiert hat, beim Gesamtpublikum wartete gar die höchste Sehbeteiligung der Staffel.