«Blind ermittelt»: Das Erste findet Sendetermin für Neues von Philipp Hochmair und Andreas Guenther

Neue Fälle und ein neuer Sendeplatz: Der blinde Ex-Chefinspektor Alexander Haller und sein Gefährte kehren zurück.

Der Auftakt zur Krimireihelitt an einigen erzählerischen Kinderkrankheiten, etablierte aber ein sympathisches Ermittlerduo – so urteilte jedenfalls unsere Filmkritik. Die Einschaltquoten waren jedoch sehr zufriedenstellend: 5,25 Millionen Menschen sahen an einem Samstagabend im Mai 2018 zu, das glich beeindruckenden 20,4 Prozent Marktanteil. 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährige führten wiederum zu nicht minder beeindruckenden 11,1 Prozent Marktanteil. Eine Fortsetzung wurde daraufhin beschlossen und vergangenes Jahr gedreht – und jetzt steht auch fest, wann die neuen Fälle von Philipp Hochmair und Andreas Guenther als blinder Ex-Chefinspektor Alexander Haller und sein Gefährte Nikolai Falk auf Sendung gehen.Das Erste platziert zwei frische Ausgaben von «Blind ermittelt» auf dem Donnerstagskrimi-Programmplatz. Los geht es am 27. Februar 2020 zur besten Sendezeit mit «Blind ermittelt – Die verlorenen Seelen von Wien», am 5. März folgt der Fall namens «Blind ermittelt – Der Feuerteufel von Wien». Beide Neunzigminüter gehen noch davor in der Mediathek online, nämlich am 24. Februar beziehungsweise am 2. März, und zwar ebenfalls jeweils um 20.15 Uhr.Der erste der beiden neuen Fälle wurde von Jano Ben Chaabane inszeniert und von ihm sowie Ralph Werner verfasst. Der zweite Fall stammt von Regisseur David Nawrath und Autor Don Schubert. «Blind ermittelt» ist eine Produktion der Mona Film mit der ARD Degeto für Das Erste und dem ORF. Gedreht wurde im April und Mai 2019 in Wien und Umgebung.