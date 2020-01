Premiere der NBC-Serie «Champions» in Deutschland

TV-News

Die Serie ist Teil des Anbieters Joyn und findet unter anderem auch beim linearen Sender Joyn Primetime Beachtung.

Die Comedyseriewird erstmals für das deutsche Publikum ab dem 24. Januar auf Joyn Primetime ausgestrahlt. Freitags ab 20.45 Uhr werden die zehn Folgen der ersten Staffel, die auch die einzige bleiben wird, verfügbar sein. Ihre Premiere hatte die US-Serie, die von Charlie Grandy («The Office») und Mindy Kaling («The Mindy Project») produziert wurde, am 8. März 2018 auf NBC.Die Serie handelt von Vince (Anders Holm, «Workaholics»), einem Fitnessstudio-Betreiber, der ein recht einfaches Leben führt und eine scheinbar endlose Anzahl an Frauen datet. Zusammen mit seinem einfältigen Bruder Matthew (Andy Favreau) lebt er in New York und ist mehr als schockiert, als eines Tages seine Highschoolliebe Priya (Mindy Kaling) vor der Tür steht. Mit dabei hat sie ihren gemeinsamen Sohn, den 15-jährigen Teenager Michael (Josie Totah).Michaels Mutter Priya hielt Vince aufgrund seiner mangelnden Vaterqualitäten komplett aus dem Leben ihres gemeinsamen Sohns heraus, doch nun ist der Einzug bei seinem Vater die einzige Möglichkeit eine angesehene Schule für darstellende Künste in New York zu besuchen. Auch wenn Vince anfangs etwas überrumpelt von dieser neuen Situation scheint, schaffen es die drei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, einen gemeinsamen Familienverband zu bilden. Denn der homosexuelle Michael folgt einem klar strukturiertem Lebensplan, ist engagiert und künstlerisch interessiert, während für seinen Vater Vince Verantwortungsbewusstsein ein Fremdwort ist und sein Onkel Matthew am liebsten seine eigenen Muskeln bewundert, aber dennoch ein großes Herz hat.Trotz relativ niedrigen Zuschauerquoten erhielt «Champions» in den USA viel Zuspruch von Kritikern und vor allem das Schauspieltalent von Totah wurde gelobt, die während der Produktion der Sitcom ihr Coming Out als transsexuell hatte und so ihren Namen von J.J. zu Josie änderte. Nach diesem Durchbruch hat sie nun auch die Hauptrolle in der Fortsetzung zu «California Highschool» erhalten