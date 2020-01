Dienstags-Folgen: «Deutschland sucht den Superstar» gewinnt deutlich hinzu

Quotennews

Insgesamt kam die Casting-Ausgabe der Show am Dienstag auf 350.000 Zuschauer mehr als sieben Tage zuvor.

Erfolg für den Kölner Sender RTL: Das von UFA Show & Factual kommende Musikformat, das zur Zeit samstags und dienstags läuft und Bilder aus den Castings zeigt, erreichte am Dienstag 3,40 Millionen Zuschauer – das waren 0,35 Millionen mehr als eine Woche zuvor. Die vergangene Samstags-Folge war auf 3,90 Millionen gekommen. Verglichen mit dem Dienstag stieg die Quote binnen Wochenfrist aber um 1,7 Punkte und machte RTL mit jetzt 19 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zum eindeutigen Marktführer.Da konnte etwa ProSieben wenig ausrichten. Der Münchner Sender setzte zum Primetime-Start auf, doch das Magazin kam mit 7,6 Prozent Marktanteil bei den Jungen leicht unter die Räder. 1,00 Millionen Menschen sahen die erste Ausgabe, eine zweite Folge, die um 22.15 Uhr begann, hielt die Quote bei den jungen Leuten mit dann 7,5 Prozent relativ stabil.Zurück aber zu RTL: Dort funktionierte auchmit der Folge, die den Rechtsextremismus-Strang abschloss, sehr gut. 18,6 Prozent Marktanteil wurden bei den Umworbenen gemessen. 1,41 der insgesamt 2,92 Millionen Zuschauer der Daily waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.