Konstant über eine Million Fans: ProSieben-Football ein Erfolg

Besonders die späteren Augenblicke der Partie waren für den Sender ein Renner. Somit ist Football inzwischen auch ein bisschen im Mainstream angekommen.

Wie schon in den Jahren zuvor zeigte ProSieben die für die Ermittlung der Super-Bowl-Mannschaften wichtigen Play-Offs live in der Primetime.wechselte demnach von ProSieben Maxx rüber zum großen ProSieben. Mit Erfolg – über eine Million schauten zur Primetime zu. Die «ran NFL»-Community wächst und wächst demnach. Das Match zwischen Houston und Kansas war das frühe Match, das gegen 21 Uhr deutscher Zeit anlief. 1,28 und 1,32 Millionen Menschen sahen die ersten beiden Viertel, noch 1,00 Millionen Leute schließlich das dritte Viertel. Bei den klassisch Umworbenen lagen die Quoten bei 8,8, 11,7 und 12,6 Prozent. Das heißt: Die Spielmomente, die gegen das aufmerksamkeitsstarke RTL-Dschungelcamp liefen, bescherten ProSieben zweistellige Quoten. Beachtlich! Somit gilt allerdings auch: Football kommt in Deutschland immer mehr im Mainstream an.Das entscheidende vierte Viertel letztlich kam ab 23.45 Uhr dann sogar auf 15 Prozent Marktanteil. Bei allen Zuschauern wurden noch 795.000 Fans ermittelt. Direkt im Anschluss sendete der Kanal noch ein zweites Spiel - nämlich das Aufeinandertreffen von Seattle und Green Bay. Die Quoten stiegen hier weiter massiv an; das dritte Viertel etwa kam ab 2.20 Uhr auf sehr starke 17,8 Prozent Marktanteil. Zuvor wurden schon 15,7 und 16,9 Prozent ermittelt. Nach Mitternacht schauten noch jeweils eine knappe halbe Million Menschen zu.Übrigens: Einen Blockbuster gab es am Sonntag dennoch bei ProSieben - dieser startete schon um kurz nach halb sieben Uhr am Vorabend. Auf 1,26 Millionen Fans kam der Streifen- war jedoch bei den klassisch Umworbenen angesichts von gerade einmal 7,6 Prozent Marktanteil kein Erfolg. Auch die direkt zuvor gesendeten Nachrichten derfunktionierten am Sonntag nicht wie gewünscht. Das Ergebnis waren 6,1 Prozent Marktanteil. Und vor den News holte die Spielfilm-Wiederholung vongerade einmal 6,0 Prozent Marktanteil. Dennoch: Der Sonntag war für den Privatsender ProSieben von Erfolg gekrönt. Der Tagesmarktanteil nämlich lag bei durchschnittlich neun Prozent - nur RTL und Das Erste waren stärker. Bei den 14- bis 29-Jährigen landete die rote Sieben mit 13,3 Prozent sogar auf Rang zwei hinter RTL.