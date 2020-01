Klassisches Sonntags-Loch: «Ich bin ein Star» fällt unter die Fünf-Millionen-Marke

Quotennews

Dennoch: Starke Quoten waren RTL auch auf einem Level niedriger noch garantiert.

Die RTL-Reality-Produktionhat auch am Sonntag sehr starke Ergebnisse eingefahren – sie lagen aber klar unter den Werten der beiden Vortage. Ab 22.15 Uhr kam das Dschungelcamp auf 4,54 Millionen Zuschauer insgesamt. Am Samstag noch sahen 5,34 Millionen Menschen das Geschehen im Urwald; das entspricht also einem Minus von 0,8 Millionen. Dies war aber erwartbar: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» tat sich sonntags schon immer schwer. 2019 etwa holten die Sonntags-Folgen 4,43 und 4,75 Millionen Zuschauer. Im Vergleich zur ersten Sonntagsfolge 2019 gewann der Dschungel also sogar rund 110.000 Zuseher.Die Zielgruppen-Quote lag bei für RTL-Verhältnisse herausragenden 30,7 Prozent (erster Sonntag 2019: 31%), allerdings somit auch rund fünfeinhalb Prozentpunkte unterhalb des Samstags-Werts. Hohe Werte erzielte RTL auch noch ab 23.40 Uhr, dann startete die einstündige Talkshow. Die Produktion aus Köln punktete mit 2,01 Millionen Zuschauern insgesamt. Bei den Jungen wurden starke 24,3 Prozent Marktanteil ermittelt.Am Vorabend lief es für RTL derweil nicht ganz so stark. Eine ab 19.05 Uhr gezeigte neue Folge der Produktionmusste sich nämlich mit 9,6 Prozent Marktanteil begnügen. Die Emotainment-Show punktet aber regelmäßig im Gesamtmarkt. 3,76 Millionen Leute schalteten die Produktion aus dem Hause Endemol Shine Germany ein.