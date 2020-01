Primetime-Check

Wie kamen die Filme bei VOX an und wie lief es am Donnerstagabend für ProSiebens Rankingshow?

Tagesmarktanteile der Vollprogramme Ab drei Jahren: 56,9%

14-49: 61,0%

Den Tagessieg sicherte sich das ZDF: 6,85 Millionen Menschen schauten sich denan, das führte zur besten Sendezeit zu sehr starken 21,9 Prozent. Mit 0,97 Millionen Jüngeren kamen wiederum beeindruckende 11,3 Prozent zusammen. Ab 21.45 Uhr erreichte das19,0 Prozent aller und 9,5 Prozent der Jüngeren.beendete die Primetime mit guten 13,7 respektive mäßigen 4,8 Prozent. Die Reichweite belief sich auf insgesamt 2,74 Millionen Interessenten. RTL holte sich mitwiederum den Primetime-Sieg bei den Jüngeren: 1,46 Millionen Werberelevante schauten zu, das führte zu tollen 16,8 Prozent. 2,26 Millionen Menschen schauten insgesamt rein, das führte ab 20.15 Uhr zu mäßigen 7,2 Prozent. Ab 21.15 Uhr ging es für RTL aber abwärts. 1,49 Millionen Fernsehende führtenzu schwachen 4,9 Prozent bei allen. 0,97 Millionen Umworbene bedeuteten noch akzeptable 11,5 Prozent.schloss mit 5,5 und 10,9 Prozent an, insgesamt schauten 1,49 Millionen Serienfans rein. Ab 22.15 Uhr erreichte ein-Doppel 4,7 und 4,3 Prozent aller Fernsehenden und 8,9 sowie 9,3 Prozent der Jüngeren.Das Erste setztedagegen. 4,70 Millionen Fernsehende schalteten ein, das entsprach tollen 15,1 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren standen mäßige 5,8 Prozent auf der Uhr. Ab 21.45 Uhr wurden mitakzeptable 10,2 und maue 4,8 Prozent Marktanteil eingefahren. Dieholten ab 22.15 Uhr 10,2 und 7,2 Prozent, ehe2,03 Millionen Menschen erreichte. Das führte zu sehr guten 13,1 Prozent bei allen und zu ebenfalls sehr guten 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. VOX zeigte wiederum, womit der Sender ab 20.15 Uhr auf sehr tolle 2,04 Millionen Filmfans kam.schloss mit 1,04 Millionen an. Bei den Umworbenen standen sehr tolle 10,1 und tolle 9,4 Prozent auf dem Papier.Sat.1 erreichte ab 20.15 Uhr mit1,42 Millionen Filmfans, danach holte0,65 Millionen Fernsehende zum Bällchensender. Bei den Umworbenen wurden sehr gute 9,4 und gute 8,3 Prozent erzielt. ProSieben lockte mitderweil 0,99 Millionen Menschen zu sich. In der Zielgruppe kamen mäßige 8,6 Prozent zusammen. RTLZWEI zeigte ab 20.15 Uhr wiederum zwei Folgen: 0,95 und 0,94 Millionen Neugierige schauten zu. Bei den Werberelevanten wurden tolle 7,1 und sehr gute 6,1 Prozent ermittelt. Ab 22.15 Uhr folgtemit 0,75 Millionen und 7,4 Prozent.letztlich enttäuschte in Kabel Eins mit 0,70 Millionen Interessenten sowie mit mauen 3,7 Prozent bei den Umworbenen. Dasfolgte mit 0,65 Millionen und guten 5,7 Prozent.