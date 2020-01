Patricia Arquette stößt zu «Severance» hinzu

US-Fernsehen

Die gefragte Schauspielerin hat einen Vertrag mit dem Unternehmen Apple unterschrieben.

Am Sonntagabend gewann die Schauspielerin Patricia Arquette für ihre Rolle in der Miniserie «The Act» den Golden Globe für die beste weibliche Rolle in einer Drama-Serie, einen Tag später unterzeichnete sie einen Vertrag mit dem iPhone-Hersteller Apple. Sie steht künftig für das Dramavor der Kamera, bereits im Vorfeld wurde Adam Scott als Hauptdarsteller gecastet.Die Serie ist ein Work-Place-Drama und dreht sich um die Firma Lumen Industries, die die Work-Life-Balance auf eine neue Ebene bringen wollen. Scott wird Mark verkörpern, einen Angestellten mit einer dunklen Vergangenheit. Arquette wird Marks Vorgesetzten verkörpern. Mit dieser Rolle arbeitet Arquette auch wieder mit Ben Stiller zusammen, beide waren zuvor in der Miniserie von Showtime «Escape at Dannemora» beteiligt.Arquette hat schon mehrere hochrangige Preise eingeheimst: Für die NBC-Drama-Serie «Medium» wurde sie mit einem Emmy ausgezeichnet, für den Spielfilm «Boyhood» ergatterte sie einen Oscar und einen Golden Globe.