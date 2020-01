Primetime-Check

Heute mit dem Start der ZDF-Krimigeschichte «Das Mädchen am Strand», dem jungen Sheldon zu ungewohnt früher Zeit und einem außergewöhnlich starken Kabel-Eins-Filmabend.

Die Überraschungen zuerst: Kabel Eins räumte am Montagabend mit zwei Filmen ab. Ab 20.15 Uhr kamauf eindrucksvolle 1,35 Millionen Fans. Bei den Jungen standen 8,4 Prozent Marktanteil zu Buche. Nachfolgend schaffte es der Streifensogar auf noch stärkere 9,7 Prozent. Ebenfalls mit Filmen und auch stark unterwegs war Sat.1: 1,31 Millionen Menschen entschieden sich ab 20.15 Uhr für- 9,5 Prozent standen bei den Umworbenen zu Buche. Eine Spezial-Ausgabe derlandete ab 22.30 Uhr bei noch passablen 8,3 Prozent.ProSieben startete seinen neuen Mad-Monday, der nach dem «TBBT»-Ende nun vom Ablegerangeführt wird. Der junge Sheldon bescherte dem Sender mit einer neuen und einer alten Ausgabe 1,31 und 1,19 Millionen Zuschauer, bei den Jungen standen 10,9 sowie 9,8 Prozent Marktanteil zu Buche. Schwächer lief es danach für zwei-Folgen mit 7,8 und 8,3 Prozent. Ausbaufähig waren auch die von RTLZWEI eingefahrenen Quoten -landete mit 4,9 Prozent bei den Jungen nämlich knapp unterhalb der eigentlichen Sendernorm. Später am Abend fielsogar auf sehr dünne 3,4 Prozent.Das ZDF zeigte den Start des Zweiteilers: Der 90 Minuten lange Kriminalfall punktete mit 6,27 Millionen Zuschauern. Das war die beste Primetime-Reichweite des Tages. Entsprechend setzte sich der Krimi auch im Gesamtmarkt durch: 19,2 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Bei den Jungen lief es mit 8,8 Prozent sehr gut. Auf noch 17,3 Prozent und 7,6 Prozent bei den Jungen kam ab 21.45 Uhr ein neuesmit Marietta Slomka. 5,01 Millionen Leute schauten zu.Im Ersten lief derweil zur Primetime vor 4,24 Millionen Menschen der Film: Mit 13 Prozent fiel die Quote gesamt ordentlich aus, gleiches gilt auch für die Werte bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier wurden 5,4 Prozent festgestellt. Ab 21.45 Uhr, alslief, stiegen die Quoten bei den Jungen sogar auf sechseinhalb Prozent, insgesamt standen 11,5 Prozent (2,70 Millionen) geschrieben.Gut unterwegs war auch RTL mit einer neuen Ausgabe von: Diese erreichte 4,45 Millionen Menschen (14%) und für RTL noch wichtiger: Mit 15,1 Prozent sicherte sich das zwei Stunden lange Quiz Platz eins bei den Umworbenen in der Primetime. Bleibt noch ein Blick auf VOX; das zwei Episoden seines Auswanderer-Formatsanbot: Die Doku-Reihe erzielte ab 20.15 Uhr 1,14 Millionen Fans, zwei Stunden später begann eine Folge, die im Schnitt auf 0,84 Millionen Seher kam. Bei den Jungen wurden mit dem Programm 6,5 und 7,3 Prozent, also ordentliche Werte, generiert.