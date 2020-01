Sat.1 trotz starker Konkurrenz mit «Ice Age 5» solide

Quotennews

Mit «Ice Age - Kollision voraus!» war der Sender der einzige an diesem Abend, der mit einem Spielfilm Erfolg hatte. VOX und RTLZWEI hatten das Nachsehen.

Der fünfte Teil der lustigen Animationsreihe bescherte Sat.1 trotz namhafter Showkonkurrenz an diesem Abend solide Werte. So durfte sich der Unterföhringer Sender immerhin über 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen freuen. Ab 20.15 Uhr wollten 750.000 jungen Zuschauer den Spielfilm nicht verpassen. Auch beim Gesamtpublikum waren immerhin nur minimal unterdurchschnittliche 5,4 Prozent drin. Insgesamt sahen 1,74 Millionen Zuschauer. Im Anschluss kamebenfalls auf durchschnittliche Werte. Bei den klassisch Umworbenen ging es auf 0,61 Millionen Zuseher und 7,9 Prozent herunter, während sich beim Gesamtpublikum mit 4,8 Prozent ein ähnlicher Rückgang ergab.Während Sat.1 immerhin in der Zielgruppe auf Senderschnitt kam, hatte VOX schon zu Beginn zu kämpfen.erzielte nur 6,0 Prozent Marktanteil und erreichte 0,54 Millionen klassisch Umworbene. Insgesamt verfolgten 1,31 Millionen Zuschauer den Actionfilm, woraus sich 4,1 Prozent ergaben. Zu später Stunde generierte die Wiederholung vonimmerhin 4,6 Prozent Gesamtmarktanteil, während die Reichweite nur leicht auf 1,08 Millionen Zuschauer nachließ. So schaffte es die zweite Hollywoodproduktion auch bei den klassisch Umworbenen mit einem Sprung auf 6,6 Prozent fast auf den Senderschnitt. Hier bleiben eine halbe Millionen Zuseher dran.RTLZWEI tat sich von allen drei am Samstagabend am schwersten. Die französische Kultkomödiebrachte es zur besten Sendezeit nur auf 3,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Die Reichweite betrug 0,61 Millionen Zuschauer, wovon 0,32 Millionen aus dem werberelevanten Publikum stammten. Der Nachfolgerhielt sich ab 22.30 Uhr bei dieser Reichweite und steigerte sich damit auf überschaubare 4,6 Prozent.