«Madam Secretary»: Sky 1 nennt Sendetermin für Runde fünf

TV-News

Es hat etwas gedauert, aber nun haben «Madam Secretary»-Fans wieder einen Grund, sich zu freuen: Mitte Februar feiert die fünfte Staffel ihre Deutschlandpremiere.

Die von Barbara Hall erdachte Politseriemeldet sich endlich im deutschen Fernsehen zurück: Die Deutschlandpremiere von Staffel vier liegt rund eineinhalb Jahre zurück, nun aber bequemt sich Sky 1 und gibt Fans der Serie Nachschub. Wie der Bezahlsender mitteilt, wird er die neuen «Madam Secretary»-Folgen ab dem 18. Februar 2020 zeigen, und zwar immer am Dienstagabend um 21.45 Uhr. Zum Trost für die lange Wartezeit gibt’s sogleich Doppelfolgen zu sehen.In «Madam Secretary» wird die frühere CIA-Analystin Dr. Elizabeth Adams McCord (Téa Leoni) unerwartet zur neuen Außenministerin ernannt – und das, obwohl sie sich längst aus dem Politgeschäft ausgeklinkt hat. In der 20-teiligen fünften Staffel schauen Hillary Clinton und Colin Powell als Gaststars vorbei. Eine 10-teilige sechste und finale Staffel lief kürzlich in den USA.Am 18. Februar startet Sky außerdem die Showtime-Comedyserie. Das Format wird bei Sky Atlantic gezeigt und dienstags ab 20.15 Uhr ausgestrahlt – ebenfalls in Doppelfolgen. Die lesbische Komikerin Abby McEnany spielt darin eine überspitzte Version ihrer selbst (ähnlich wie man es u.a. aus «Pastewka» und «jerks» kennt).