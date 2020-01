«Das Boot» mit guten Auftakt-Werten im ZDF

Quotennews

Die Free-TV-Premiere der Sky-Serie «Das Boot» ist geglückt, mehr als viereinhalb Millionen Zuschauer sahen im Zweiten zu. Das Erste war mit seiner Filmreihe «Der Ranger» trotzdem erfolgreicher.

Das ZDF übernimmt die Free-TV-Premiere der Dramaserie, deren erste achtteilige Staffel Ende 2018 beim Pay-TV-Anbieter Sky für gute Zahlen sorgte. Die Sky-Eigenproduktion kam auch im frei-empfangbaren Fernsehen zum Auftakt sehr gut an: 4,71 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen ab 20.15 Uhr zu, das entsprach 15,2 Prozent Marktanteil bei Allen.Auch beim jungen Publikum sah es gut aus: 0,90 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren brachten dem Zweiten schöne 10,5 Prozent Marktanteil ein. Die anschließende-Dokumentation über «Das Boot» wollten dann noch 4,07 Millionen Menschen sehen, insgesamt stieg der Marktanteil sogar noch leicht auf 15,6 Prozent. Weiterhin gute 9,4 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt.Trotz der guten Werte vom ZDF: Das Erste war mit seiner Filmreiheerfolgreicher beim Gesamtpublikum. 5,15 Millionen Zuseher wurden dort mit der neuen Folge «Entscheidungen» angesprochen, daraus resultierten 16,4 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren musste man dem ZDF allerdings den Vortritt lassen, 0,62 Millionen Zuschauer bedeuteten dennoch überdurchschnittliche 7,3 Prozent. Der dritte Film der Reihe war somit also auch der bislang erfolgreichste, die ersten beiden Teile scheiterten im November 2018 noch ganz knapp an der Vier-Millionenmarke.