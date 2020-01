Neue Programmreihe «rbb retro» bringt DEFA-Klassiker und DDR-Fernsehfilme zurück

TV-News

Der rbb sorgt so für ein Wiedersehen mit Winfried Glatzeder, Rolf Herricht, Angelika Waller, Kurt Böwe, Agnes Kraus, Annekathrin Bürger, Jaecki Schwarz und Angelica Domröse.

Eine neue Programmreihe im rbb zelebriert demnächst Klassiker der DEFA und des Deutschen Fernsehfunks/Fernsehen der DDR. Sie hört auf den Titel, los geht es am 10. Januar 2020. Ab dann zeigt der öffentlich-rechtliche Sender immer freitags um 22 Uhr Film- und Fernsehproduktionen, die zwischen 1961 und 1990 entstanden sind und vielfältige Einblicke in den Lebensalltag der DDR bieten. Den Fokus legt die Auswahl an Klassikern auf die ostdeutsche Lebenswirklichkeit zwischen Mauerbau und Wiedervereinigung.Zum Anfang gibt es miteine der erfolgreichsten DEFA-Komödien zu sehen. Im Klassiker aus dem Jahr 1972 spielt Winfried Glatzeder einen jungen Mann, der den Haushalt der Künstlerfamilie Piesold schmeißt. Schon bald gibt die perfekte männliche Haushaltshilfe allerhand Grund für misstrauischen Tratsch.Für den Januar sind außerdem die Filme(17. Januar),(24. Januar) und(31. Januar) angekündigt. Im Februar sendet das rbb Fernsehen dann(7. Februar),(14. Februar),(21. Februar) und(28. Februar). Laut Senderangaben soll «rbb retro» danach weitergehen, mit welchen Filmen soll noch bekannt gegeben werden.