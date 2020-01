Hugh Jackman und «Pan» bringen Sat.1 zum Singen

Quotennews

Zumindest in der umworbenen Altersgruppe können sich die Einschaltquoten für den Kino-Misserfolg «Pan» sehen lassen.

2015 landete der Fantasyfilmwirtschaftlich auf der Nase: Die Neuinterpretation der Peter-Pan-Geschichte mit Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara, Amanda Seyfried und Levi Miller nahm weltweit nicht einmal ihr Budget wieder ein, außerdem wurde die Joe-Wright-Regiearbeit von der Kritik verrissen. Dessen ungeachtet kam «Pan» am Donnerstagabend beim umworbenen TV-Publikum an:0,88 Millionen Werberelevante schalteten ab 20.15 Uhr Sat.1 ein, wo «Pan» wiederholt wurde. Das mündete in tolle 10,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt landete «Pan» bei einem akzeptablen Marktanteil von 5,4 Prozent. Die Reichweite belief sich auf alles in allem 1,65 Millionen Filmfans.Ab 22.30 Uhr lief eine Wiederholung des Disney-Realfilmsauf ähnlichem Niveau: 0,89 Millionen Fernsehende ab drei Jahren bedeuteten eine Sehbeteiligung in der Höhe von 5,6 Prozent. 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige glichen unterdessen einem Zielgruppenmarktanteil in der Höhe von sehr guten 9,8 Prozent.