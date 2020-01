«Die dunkle Seite des Lichts»: «Bergdoktor»-Special kraxelt zum Gesamt-Tagessieg

Quotennews

Keine Sendung wurde am 2. Januar von mehr Menschen gesehen als das neuste Special des ZDF-Hits «Der Bergdoktor».

Darum ging es Hannes Brandt (Simon Böer), ein alter Freund von Martin Gruber (Hans Sigl), macht sich Sorgen um seine Tochter: Die 17-jährige Nathalie (Emilia Bernsdorf) leidet seit dem Tod ihrer Mutter an extremer Sonnenempfindlichkeit und hat sich an ein von der Außenwelt isoliertes Leben gewöhnt. Sie verheimlicht ihrem Vater aber, dass sie seit Kurzem sehr verliebt ist und sich mit ihrem Freund ab und zu vor die Tür wagt - bis ein Unfall bei einem Ausflug in die Winterlandschaft die Wahrheit ans Licht bringt ...

Das ZDF darf sich wieder auf einige Wochen mit nahezu garantierten Spitzenerfolgen am Donnerstagabend einstellen, denn diesen Donnerstag meldete sichmit einem neuen Abenteuer zurück. Das Winter-Special, auf das kommende Woche dann der reguläre Staffelstart folgt, erreichte 6,55 Millionen Menschen, was ab 20.15 Uhr einer starken Sehbeteiligung in der Höhe von 20,0 Prozent glich.Außerdem kraxelte der «Bergdoktor» erwartungsgemäß zum Tagessieg: Keine Sendung sprach den ganzen Tag über mehr Fernsehende an. Am Rand angemerkt: Mit 6,55 Millionen fuhr man zudem besser als noch bei der ersten Ausgabe 2018 – die war noch für 6,29 Millionen zu haben.Aber zurück zu diesem Donnerstagabend: Der «Bergdoktor» war auch beim jungen Publikum gefragt. 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, das führte zu sehr starken 9,3 Prozent Marktanteil. Dasgab im Anschluss auf 16,9 Prozent insgesamt und 8,0 Prozent in der jungen Altersgruppe nach.