RTLZWEI schlägt sich sehr gut  aber nur vor der Primetime

Quotennews

Verkehrte Welt: An Neujahr hatte RTLZWEI nachmittags nicht den leisesten Grund zur Klage. Aber in der Primetime ließ es für den Sender zu wünschen übrig.

Obwohl die «Karate Kid»-Fortsetzungen längst nicht so beliebt sind wie das Original, sind sie noch immer für löbliche Einschaltquoten zu haben, wie RTLZWEI am Neujahrstag erfahren durfte. So erreichte0,97 Millionen Menschen, das bedeutete ab 13.50 Uhr sehr starke 4,8 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,41 Millionen Umworbene führten RTLZWEI wiederum zu tollen 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Im Anschluss brachte esauf 0,92 Millionen Filmfans ab drei Jahren und auf 0,39 Millionen Werberelevante. Damit waren tolle 4,1 Prozent Marktanteil insgesamt drin und sehr gute 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.brachte es ab 18.05 Uhr letztlich auf 1,28 Millionen respektive 0,54 Millionen.Das entsprach tollen 4,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie sehr guten 6,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Ab 20.15 Uhr stürzteauf 0,65 Millionen Filmfans, darunter befanden sich nur 0,44 Millionen Jüngere. Das glich mageren 1,8 Prozent bei allen und mauen 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 21.55 Uhr folgtemit 1,7 und 3,7 Prozent Marktanteil.