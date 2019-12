Plasbergs Jahres-Quiz und «WWM?» schaden sich gegenseitig

Quotennews

Obwohl «2019 - Das Quiz» als Sieger hervorging, profitierte von der Kampf-Programmierung der zwei beliebten Quizshows unterm Strich weder Das Erste noch RTL.

Quotenverlauf: «20xx - Das Quiz» 2010: 7,04 Mio. (22,4% / 12,5%)

(...)

2014: 6,28 Mio. (20,5% / 12,7%)

2015: 5,93 Mio. (20,9% / 12,5%)

2016: 5,62 Mio. (18,8% / 12,5%)

2017: 5,46 Mio. (19,3% / 16,4%)

2018: 5,05 Mio. (17,8% / 13,5%) Zuschauer ab 3 Jahren (MA insgesamt/ 14- bis 49-Jährige).

Gewissermaßen trat Günther Jauch am Montagabend gegen sich selbst an. Der Entertainer war zur besten Sendezeit nämlich nicht nur inbei RTL zu sehen, er nahm auch als Kandidat an der ARD-Showmit Frank Plasberg teil. Genützt hat das Duell der beiden beliebten Quizshows letztlich niemandem, stattdessen lief es für beide Formate schlechter als gewohnt. Durchsetzen konnte sich am Ende Das Erste , das mit «2019 - Das Quiz» 4,65 Millionen Zuschauer und 16,9 Prozent des Publikums zum Einschalten bewegte. Damit wurde das Allzeit-Tief aus dem Vorjahr noch einmal deutlich unterboten, damals hatten gut fünf Millionen Menschen zugesehen. Das ZDF zählte in der Primetime einige Zuschauer mehr.Ein Erfolg war das Jahres-Quiz damit aber natürlich dennoch, zumal die Sendung auch bei den 14- bis 49-Jährigen wieder überdurchschnittlich gefragt war. Genau genommen schalteten aus dieser Altersgruppe 1,18 Millionen Ratefüchse ein und bescherten dem Ersten hier tolle 14,2 Prozent. 1,18 Millionen Jüngere reichten dem Jahres-Quiz letztlich sogar für den Tagessieg.Ein weiteres Familienspecial von «Wer wird Millionär?» bei RTL schaffte es derweil nicht, einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum zu erzielen. Stattdessen blieb die Quizshow in der Zielgruppe bei 9,4 Prozent hängen und holte damit einen der schwächsten Werte aller Zeiten. Insgesamt schauten zwar versöhnlichere 3,61 Millionen Zuschauer und 11,8 Prozent zu, doch auch das bedeutete für «WWM?» die zweitschlechteste Reichweite des Jahres. Weniger Menschen schauten die Quizshow in den vergangenen zwölf Monaten nur am 2. Weihnachtsfeiertag. Es war also nicht unbedingt die beste Idee von RTL, das Jauch-Quiz in diesem Jahr um die Feiertage nicht pausieren zu lassen.Streng genommen landete RTL im Primetime-Ranking übrigens nicht nur hinter dem Ersten, auch Sat.1 war in der Zwischenzeit gefragter. Mit dem Filmbrachte es der Bällchensender ab 20.15 Uhr auf starke 13,6 Prozent in der Zielgruppe bei 2,17 Millionen Zuschauern insgesamt. Erst die Wiederholung von «Mord im Orient Express» ► rutschte am späteren Abend auf ausbaufähige 7,2 Prozent ab.