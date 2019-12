So gut wie seit fünf Jahren nicht mehr: «5 gegen Jauch» legt deutlich zu

Quotennews

Der Neustart von «5 gegen Jauch» hat sich voll bezahlt gemacht, die zweite neue Ausgabe mit Oliver Pocher konnte sich enorm steigern bei Jung und Alt.

Werte von «5 gegen Jauch» der Vorwoche ab 3 J.: 2,78 Mio. / 10,8 %

14-49 J.: 0,97 Mio. / 12,7 %

Schon in der vergangenen Woche hat sich gezeigt, dass das alte neuemit Oliver Pocher als Moderator bessere Quoten als zuletzt holte. Nun hat sich die RTL-Quizshow nochmal verbessern können:Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe kletterte binnen Wochenfrist um 3,2 Prozentpunkte auf 15,9 Prozent. Man muss bis in den März 2014 zurückgehen, um ein besseres Ergebnis für das Format vorzufinden. 1,23 Millionen Jüngere schauten zu, das entsprach einem Plus von rund einer viertel Million.Auch beim Gesamtpublikum ab drei Jahren gab es einen klaren Zuwachs zu verzeichnen: Lag die Zuschauerzahl vor einer Woche noch bei 2,78 Millionen, wurden diesmal 3,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ermittelt. Das zog tolle 12,9 Prozent Marktanteil insgesamt nach sich, im März 2017 lag dieser Wert zuletzt höher.