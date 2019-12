111: Clip-Show wandert in Sat.1 wieder auf den Mittwoch

TV-News

Die Ranking-Show wird Anfang 2020 ins Programm des Privatsenders zurückkehren.

Der Münchner Fernsehsender Sat.1 bringt seine Ranking-Showim Januar zurück ins Programm – und zwar auf einem neuen Sendeplatz. Beginnend am 8. Januar läuft das Format dann mittwochs zur besten Sendezeit. Geplant sind jeweils rund zweistündige Ausgaben mit Themen wie „abgefahrene Verkehrskracher“ oder „haarsträubende Hobbys“.Die Clip-Show lief erstmals 2017; Erstausstrahlungen davon waren in Sat.1 bis dato fast immer zur Freitags-Primetime zu sehen. 2019 übrigens holte «111…» im Januar rund acht Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Schon im April 2019 versuchte sich Sat.1 aber zwei Mal an einer Ausstrahlung am Mittwoch – und fuhr mit 8,5 sowie 6,2 Prozent Marktanteil mal mehr, mal weniger gut.Die bis dato erfolgreichste 20.15-Uhr-Folge der Sendung war derweil im Februar 2017 zu sehen; freitags zur besten Sendezeit kamen die kurzen Clips damals auf 11,4 Prozent Marktanteil.