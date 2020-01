5 Formate, die 2020 zurückkommen sollen

5 Köpfe

Quiz, Geschick, Humor und Taktik: Quotenmeter.de kürt fünf denkwürdige Formate, die ein Revival erleben sollten.

Die Comedy-Show «TV total» lief von 1999 bis 2015 bei ProSieben. Ich würde mir wünschen, so ein Format wieder im Fernsehen zu sehen. Klar, es gibt Sendungen wie dieund das, welche ähnliche Themen besprechen. Auch diese beiden Shows gefallen mir persönlich sehr und ich schaue sie öfters mal an. Doch «TV total» war trotzdem in gewisser Weise besonders. Nicht umsonst ist sie bis heute die langlebigste Late-Night-Show im deutschen Fernsehen. Stefan Raab brachte mich vor allem durch die kurzen Videoclips, welche er manchmal bei passenden Situationen einspielte, immer wieder zum Lachen. Auch die Straßenumfragen vermisse ich bei den anderen Shows dieser Art. Meiner Meinung nach zählten diese zu den besten und lustigsten Momenten der Sendung. Noch heute schaue ich mir gerne ein Highlight-Video der Umfragen auf YouTube an. Natürlich war die Sendung nicht für jeden etwas, da sie unter anderem erst spät im Fernsehen lief (23.15 Uhr bis etwa Mitternacht). Auch der Humor hat wahrscheinlich nicht jedem gefallen, doch mich hat die Sendung fast immer zum Lachen gebracht. Sollte ProSieben so ein Format einer Comedy-Show wieder in das Fernsehprogramm bringen, würde ich sie auf jeden Fall anschauen.Eine Gruppe, eine Aufgabe, ein Gegner. Aber keiner kennt ihn. So könnte man das Spielprinzip der vor rund 20 Jahren am Wochenende bei ProSieben gezeigten Spielshow «Der Maulwurf» umschreiben. Wer in der Gruppe arbeitet gegen den eigenen Erfolg? Wer ist der Maulwurf? Am Ende einer jeden Folge muss jeder Mitstreiter Fragen über den Maulwurf beantworten. Der Spieler, der am wenigsten richtige Antworten abgibt, fliegt. Erstaunlich, dass die Show hierzulande seit 2001 nicht zu sehen ist – zumal Reality momentan ja boomt. Die Tatsache, dass VOX kürzlich mit «Survivor» krachend gescheitert ist, spricht nicht unbedingt für einen Einsatz des Formats. Potential birgt es aber: So könnte man mit einer rein auf Frauen setzenden Variante die Streit-Wahrscheinlichkeit anheben. Obendrein muss das im Original «The Mole» heißende Format auch gar nicht für’s klassische Fernsehen gemacht sein; auch neue Anbieter wie TV Now oder Amazon suchen schließlich immer mehr auch nach Formatideen abseits der Fiction. Bestes Beispiel für eine Wiederbelebung ist vielleicht Belgien, wo «De Mol» seit 2019 vom Sender VIER wieder gezeigt wird – nach 13 Jahren Pause. Auch in den Niederlanden gibt es das Format sehr erfolgreich zu sehen, der Maulwurf kommt hier inzwischen auf satte 19 Staffeln. Auch in Polen ist das Format aktuell on air.