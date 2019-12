«Disneys Eine Weihnachtsgeschichte» punktet bei Sat.1

Quotennews

Bei Sat.1 hat am Montag vor Heiligabend ein Weihnachtsfilm aus dem Hause Disney die zweitbesten Zielgruppen-Werte eingefahren. Der «akte.» half das allerdings nur bedingt.

Zweistärkste Macht bei den 14- bis 49-Jährigen durfte sich am Montag Sat.1 nennen:generierte dort tolle 13,5 Prozent Marktanteil bei 1,20 Millionen jungen Zusehern. Insgesamt lief es mit 2,35 Millionen Zuschauern und 7,7 Prozent genauso prächtig. Vor einem Jahr war der der Fantasy-Animationsfilm ebenfalls in der Vorweihnachtszeit bei Sat.1 zu sehen, an einem Samstag (15.12.2018) tat sich der Streifen angesichts von 10,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil aber schwerer.Selbst das gefragte Vorprogramm half der Spezial-rund um Weihnachten nur bedingt weiter, mehr als 7,4 Prozent waren bei den Werberelevanten nicht drin. Die Reichweite betrug 0,98 Millionen – das ist zwar ein starker Rückgang im Vergleich zum Lead-In, bedeutet für das in diesem Jahr rundumerneuerte Format aber immerhin das beste Ergebnis seit der ersten Relaunch-Ausgabe Ende August.Dielief nach 23.16 Uhr noch schlechter, die Zielgruppen-Quote sank auf 6,8 Prozent. Insgesamt blieben lediglich 0,61 Millionen Zuschauer dafür wach.