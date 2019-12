YouTubes Weihnachtshits für besinnliche Tage

Reihen

Herzlich Willkommen im Netz! Pünktlich zu Weihnachten haben wir uns auf der größten Videoplattform der Welt nach interessanten weihnachtlichen Videos umgeschaut. Hier ist für jeden etwas dabei.

Julien Bam ist der rappende Weihnachtsmann

Varion mit Weihnachtssketch

30 Minuten Rudi & Santa

Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass Julien Bam, einer von Deutschlands größten und kreativsten Videoschöpfern keine neuen Videos auf seinem Hauptkanal mehr hochladen wird. Nach noch drei vorproduzierten Clips ist Schluss. Es wird also fürs erste keine aufwendigen und hochwertigen Videos auf seinem eigens dafür geschaffenen Hauptkanal mit über 5,7 Millionen Abonnenten mehr geben. Nach einem sehr stressigen und zeitaufwendigen Jahr kam Bam, der im bald erscheinenden Filmdem kleinen blauen Igel seine Stimme geben wird, zu dem Schluss, dass ihm die Betreibung seines Hauptkanals so wie 2019 zu viel Zeit rauben wird. Daher wird es dort keine neuen Videos mehr geben. Durch die gewonnene Zeit will sich Bam neuen Projekten und Ideen widmen. Unter anderem möchte er das Feld Livestreaming für sich entdecken. Was sich im Leben des YouTubers mit der Neustrukturierung ändern wird, ist im Detail hier zu finden. Trotz der schockierenden Nachricht erhält der beliebte YouTuber von seiner Community sehr viel Zuspruch. Mit über 2,5 Millionen Aufrufen ist das Video nach zwei Tagen auf Platz eins der deutschen Trends.Da nun keine neuen hochwertigen Kreationen von Julien Bam auf seinem gleichnamigen Hauptkanal zu erwarten sind, bleibt erstmal nur der Blick nach hinten, für die besinnliche Weihnachtszeit ist das aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Zum Thema Weihnachten hat Julien Bam in der Vergangenheit bereits einiges geliefert. Über die Jahre haben sich drei Videos angesammelt, in denen er zur Weihnachtszeit in die Rolle des rappenden Santas schlüpft. Erstmals auf den Plan getreten ist er an Heiligabend 2016. Nach der wahnsinnig positiven Resonanz ist aus der Idee dahinter ein ganzes aufeinanderbauendes Gebilde von verschiedenen Fabelwesen entstanden. Über die Jahre gesellten sich auf Juliens Kanal unter anderem der Osterhase, der Sandmann oder die Zahnfee dazu. Ursprung der erfolgreichen Musikvideo-Geschichten war der Track “Santa ist der Boss”. Nach über drei Jahren sammelte das Video schon fleißig fast 18 Millionen Klicks.Weiter ging es ein Jahr später mit “Santa bleibt der BOSS” , nachdem es zwischendurch eine Herausforderung des Osterhasen gab (näheres dazu haben wir bereits schon einmal in einer Oster-Ausgabe berichtet). Pünktlich zum nächsten Weihnachten gab es die Antwort von Santa. Auch hier erfreute sich Julien an riesiger Aufmerksamkeit, immerhin kann auch dieses Musikvideo über 8,5 Millionen Aufrufe vorweisen. Im Zuge dessen nahm die Reihe immer größere Formen an und weitere Musikvideos folgten. 2018 kam es dann zum weihnachtlichen Höhepunkt. Neu mit dabei war dieses Mal auch der Grinch, verkörpert vom kontroversen YouTuber Exsl95. Am Ende des Videos kam es zur großen Überraschung und eine neue Herausforderung durch den vermeintlich bösen “Mann im Mond” wurde angeteasert. Was es damit auf sich hat ist bis heute allerdings noch offen. Ob das ganze noch aufgelöst wird, nach Juliens überraschender Ankündigung nicht mehr weiter zu machen, unwahrscheinlich. Aber für Fans bleibt zumindest die Hoffnung, dass nach einer kleinen Pause vielleicht doch noch das umdenken kommt. So oder so hat Julien mit den Musikvideos zu verschiedenen Kindheitshelden interessante und zum Schmunzeln anregende Tracks geschenkt, die ihren Ursprung an Weihnachten mit Santa feierten.Kaum ein anderer YouTube-Kanal in Deutschland ist momentan so im Kommen, wie der des aufstrebenden Comedy-Newcomers Varion. Mit seinen lustigen und kreativen Sketches verzückt er Tag für Tag mehr Zuschauer. Auch zu Weihnachten konnte er es sich natürlich nicht nehmen lassen typisch deutsche Phänomene aus dem Alltag auf die Schippe zu nehmen. So bescherte er seine Community am 22. Dezember mit drei Minuten zu “Deutsche an Weihnachten”. Nach 24 Stunden hat das Video schon über eine halbe Millionen Aufrufe bekommen und ist ohne Probleme in die Top Ten der YouTube-Trends geschnellt. Mit dieser rasanten Klickexplosion hat Varion wieder bewiesen in welch rasanter Entwicklungsphase er sich zurzeit befindet. Wenn es weiter so geht, wird sein Kanal in einem Jahr sicher eine siebenstellige Abonntenzahl aufweisen können.Mit seinen lustigen Cartoons begeistert Ralph Ruthe im Netz zahlreiche Menschen. Immer wieder veröffentlicht er kleine lustige Clips. Auch zum Thema Weihnachten hat sich in vielen Jahren so einiges angestaut. Vor einem Jahr brachte Ruthe sehr zu Freuden der Fans deshalb den Service alle Szenen in einem Video zu sammeln. So kann man sich die netten Sketches alle gebündelt in einem 30-Minuten-Video ansehen. Eine halbe Stunde geballter Spaß mit Rudi und Santa erfreute bereits knapp eine halbe Millionen Zuseher. Wer etwas nettes zum Aufheitern braucht, ist hier genau richtig. Erst vor zwei Wochen gab es auch wieder einen neuen Weihnachtssketch von Ruthe, dieser ist hier zu finden und sammelte inzwischen auch schon eine Viertelmillion Klicks. Zum Schmunzeln und Lachen ist man bei Ruthe genau richtig.