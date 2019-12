RTL-Sondersendung: Steffen Hallaschka informiert über falsche Polizisten

TV-News

Service live im Fernsehen: Mitte Januar 2020 will RTL über eine fiese Betrugsmasche aufklären.

Ende Januar versucht sich RTL an einer Service-Reportage: Wie der Kölner Privatsender bekannt gibt, zeigt er am 20. Januar 2020 die Livesendung, in der Steffen Hallaschka über eine immer häufiger durchgeführte Betrugsmasche informiert. Denn besonders ältere Menschen fallen auf die perfide Masche herein, dass sich Betrüger als Polizisten ausgeben.Das zweistündige Spezial zeigt in Talks mit Experten und Opfern und in einer Undercover-Reportage auf, wie diese Trickbetrüger arbeiten. Betroffene Zuschauer können darüber hinaus während der Sendung anrufen und mit Kriminalbeamten im Studio sprechen.Die Sendung hat mit «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (um 22.15 Uhr) ein sehr zugkräftiges Lead-out. Am Freitag, den 24. Januar 2020, zeigt RTL zur besten Sendezeit dagegen. Die neue Puppen-Comedy des beliebten Entertainers wird im Anschluss flankiert von einem Blick hinter die Kulissen seiner Show.