Check Eins: Neues Design im neuen Jahr

TV-News

Nach rund einem Jahrzehnt im Dienst wird das aktuelle Design des Kinderprogramms ausgetauscht.

Das Kinderprogramm im Ersten erhält am 1. Januar 2020 ein neues Design, das Das Erste als ein "freches Design" positioniert: Check Eins wird demnach im neuen Jahr mit plakativen Farben auf Senung geschickt. Als zentrales visuelles Element dient ein Schalter. Dieser wird als spielerisches Element in den Designelementen wie z.B. Logo, Idents, Programmpromotion eingesetzt.Der Schalter signalisiert laut Senderangaben folgende Grundidee: "Kinder sind selbstbestimmt, entscheiden selbst, was sie wann einschalten. Mit einem kleinen Eingriff in die Realität, das Switchen des Schalters, wird die Welt plötzlich bunter, weiter, schöner und spannender."Das neue Konzept und Designpaket für Check Eins entwickelte und produzierte die Agentur Luxlotusliner GmbH für das ARD Design. Für die Verpackung zeichnet die Redaktion des Hessischen Rundfunks verantwortlich. Erstmals eingesetzt wird das relaunchte Design von Check Eins am Mittwoch, den 1. Januar 2020, ab 5:30 Uhr. Das bisherige Erscheinungsbild debütierte im März 2010.