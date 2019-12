Primetime-Check

Wie lief die Primetime für VOX und seine Spielfilme? Und wie kam Das Erste am Donnerstag an?

Tagesmarktanteile der Vollprogramme Ab drei Jahren: 57,4%

14-49: 59,3%

Das Erste startete mitin den Abend. 5,01 Millionen Fernsehende schalteten ein, das glich starken 16,7 Prozent Marktanteil. 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten derweil sehr gute 8,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.sank danach auf mäßige 10,0 Prozent Marktanteil bei allen und auf maue 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dieschlossen mit 9,7 und 5,5 Prozent an, bevor sich ab 22.45 Uhr 2,40 Millionen Menschenanschauten. Sehr gute 13,4 Prozent Marktanteil standen insgesamt auf der Uhr, bei den Jüngeren lief es mit 7,9 Prozent ebenfalls sehr gut. Das ZDF hielt um 20.15 Uhr mitund 4,72 Millionen dagegen. Sehr gute 15,7 Prozent waren somit drin. 0,69 Millionen Jüngere bedeuteten indes sehr tolle 7,9 Prozent. Dasfolgte mit 14,1 und 8,3 Prozent, bevorauf akzeptable 12,7 und sehr gute 6,6 Prozent Marktanteil sank. 2,15 Millionen Fernsehende schauten rein.RTL derweil begeisterte mit3,94 Millionen Ratefüchse für sich. Darunter befanden sich 1,03 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile lagen bei sehr starken 14,7 Prozent insgesamt und bei sehr guten 13,2 Prozent in der Zielgruppe. VOX brachte es mitwiederum auf 1,89 Millionen Filmfans, bevor0,55 Millionen Menschen erreichte. Bei den Umworbenen wurden starke 10,8 und maue 5,0 Prozent Marktanteil eingefahren. Sat.1 holte mitauf 1,45 Millionen Serienfans zu sich,lockte danach 1,15 Millionen an.beendete die Primetime mit 0,96 Millionen Interessenten. Bei den Werberelevanten standen maue 6,2, 5,6 und 5,9 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. RTLZWEI begeisterte mit1,20 Millionen Interessenten für sich. Die Jüngeren waren zu großartigen 9,7 Prozent Marktanteil mit an Bord.ProSieben kam mit dem Finale vonauf nur 0,96 Millionen Showfans insgesamt und maue 7,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.schloss mit 0,63 Millionen insgesamt und mageren 6,7 Prozent bei den Werberelevanten an.sprach am Donnerstagabend 0,74 Millionen Neugierige an, dasfolgte mit 0,55 Millionen. Bei den Werberelevanten standen akzeptable 5,1 und sehr gute 6,5 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.