Sat.2: Clever kalkuliert, kreativ bankrott

Um die Jahrtausendwende waberte im Hause Sat.1 immer die Idee eines Ablegers mit dem Titel Sat.2. Jetzt soll dieser Sender tatsächlich on air gehen. Anfang 2027 soll das Programmangebot mit «Verliebt in Berlin», «Der Bulle von Tölz» und «Kommissar Rex» auf Sendung gehen. Die meisten Medienschaffenden staunten am vergangenen Mittwoch nicht schlecht, als ProSiebenSat.1-Content-Chef Henrik Pabst diese Idee in der Süddeutschen Zeitung skizzierte.
Aus wirtschaftlicher Sicht machen die Medienmanager in Unterföhring alles richtig, schließlich beendet der WDR die Verbreitung des linearen Senders One. Mit dem neuen Angebot von Sat.2 möchte die ProSiebenSat.1-Gruppe dieses Nischenangebot aus alten Soaps sowie Telenovelas neben Krimis am Abend bespielen. Die Herausgeber von Fernsehzeitschriften werden sich freuen, wenn sie ihre Programmflächen nahtlos mit dem neuen Sender füllen können.
Kreativ ist diese Ankündigung allerdings ein Offenbarungseid, stellen Mario Thunert und Fabian Riedner im Gespräch fest. Das Unternehmen wirkt weder modern noch zukunftsorientiert, sondern bleibt im linearen Fernsehen stecken. Es hält sich die Vermutung, dass das Unternehmen weiterhin Investitionen in neue Formate scheut und stattdessen das Programm entweder mit der Verwertung alter Programme oder mit Remakes füllen möchte. Letztendlich müssen allerdings die Zuschauer entscheiden, ob sie dies konsumieren wollen. Festhalten muss man allerdings auch: Wären «Verliebt in Berlin», «Der Bulle von Tölz» und «Kommissar Rex» bei einem Nischensender Straßenfeger, dann wären diese Sendungen schon längst bei Fernsehstationen wie Sat.1 Gold vertreten.
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