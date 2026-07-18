Quotenmeter.FM

Sat.2: Clever kalkuliert, kreativ bankrott

von

In der neuen Quotenmeter.FM-Ausgabe sprechen Mario Thunert und Fabian Riedner über die Vision des neuen Fernsehsenders.

Um die Jahrtausendwende waberte im Hause Sat.1 immer die Idee eines Ablegers mit dem Titel Sat.2. Jetzt soll dieser Sender tatsächlich on air gehen. Anfang 2027 soll das Programmangebot mit «Verliebt in Berlin», «Der Bulle von Tölz» und «Kommissar Rex» auf Sendung gehen. Die meisten Medienschaffenden staunten am vergangenen Mittwoch nicht schlecht, als ProSiebenSat.1-Content-Chef Henrik Pabst diese Idee in der Süddeutschen Zeitung skizzierte.

Aus wirtschaftlicher Sicht machen die Medienmanager in Unterföhring alles richtig, schließlich beendet der WDR die Verbreitung des linearen Senders One. Mit dem neuen Angebot von Sat.2 möchte die ProSiebenSat.1-Gruppe dieses Nischenangebot aus alten Soaps sowie Telenovelas neben Krimis am Abend bespielen. Die Herausgeber von Fernsehzeitschriften werden sich freuen, wenn sie ihre Programmflächen nahtlos mit dem neuen Sender füllen können.

Kreativ ist diese Ankündigung allerdings ein Offenbarungseid, stellen Mario Thunert und Fabian Riedner im Gespräch fest. Das Unternehmen wirkt weder modern noch zukunftsorientiert, sondern bleibt im linearen Fernsehen stecken. Es hält sich die Vermutung, dass das Unternehmen weiterhin Investitionen in neue Formate scheut und stattdessen das Programm entweder mit der Verwertung alter Programme oder mit Remakes füllen möchte. Letztendlich müssen allerdings die Zuschauer entscheiden, ob sie dies konsumieren wollen. Festhalten muss man allerdings auch: Wären «Verliebt in Berlin», «Der Bulle von Tölz» und «Kommissar Rex» bei einem Nischensender Straßenfeger, dann wären diese Sendungen schon längst bei Fernsehstationen wie Sat.1 Gold vertreten.

Kurz-URL: qmde.de/173676
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelOscar-prämierter Thriller: ZDF zeigt «Promising Young Woman» als Free-TV-Premierenächster ArtikelNetflix holt YouTube-Hits von Mythical ins Programm
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

ZDF zeigt KI-Thriller «Subservience» als Free-TV-Premiere

Im Montagskino setzt das ZDF auf einen Science-Fiction-Thriller mit Megan Fox als humanoider Haushaltsroboterin.

Spanien gegen Frankreich beschert FOX Rekordquote

Das WM-Halbfinale erreichte in den USA mehr als elf Millionen Zuschauer und stellte einen neuen Bestwert für englischsprachige Übertragungen auf.

Netflix rollt den Vierfachmord von Idaho in neuer Doku-Serie auf

Ab Ende Juli beleuchtet eine dreiteilige Dokumentation den Mord an vier Studierenden der University of Idaho mit bisher unveröffentlichtem Material.

Ab August: Henssler startet wieder in die Sommer-Specials

Neben einem Coach-Special gibt es in diesem Jahr auch ein Mallorca-Special und ein Mario Barth-Special.

ZDF zeigt Tragikomödie «Code 3» um 03.15 Uhr

Rainn Wilson spielt einen ausgebrannten Rettungssanitäter, der in seiner letzten Schicht noch einmal an seine Grenzen gerät.

National Geographic zeigt Doku «Time and Water» Ende Juli

Der preisgekrönte Dokumentarfilm von Sara Dosa begleitet den isländischen Autor Andri Snær Magnason im Kampf gegen das Vergessen schwindender Gletscher.

Oscar-prämierter Thriller: ZDF zeigt «Promising Young Woman» als Free-TV-Premiere

Mitten in der Nacht zeigt das ZDF Ende August den vielfach ausgezeichneten Thriller «Promising Young Woman».

DF1 setzt auf Sat.1-Serien

Mit «Danni Lowinski», «Kommissar Rex» und «Das Küstenrevier» startet der Sender eine umfassende Fiction-Offensive und strukturiert seine Primetime neu.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotenmeter.FM Schwache Vorstellungen beim Screenforce Day Quotenmeter.FM «Thunerts Thema»: Warum Taylor Swift alle Ketten sprengt Quotenmeter.FM Steigt Comcast ins Satellitengeschäft ein? Quotenmeter.FM «Doctor Who»: Wie die BBC ihre Kultserie verlor Quotenmeter.FM Wer hat bei ProSiebenSat.1 jetzt das Sagen? Quotenmeter.FM «Der Lehrer» bekommt keine Note Eins Quotenmeter.FM «Thunerts Thema»: Synchron-Konflikt (II)  warum löst Netflix die Unsicherheit nicht auf?

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung