78. Primetime Emmy Awards: Die Nominierungen

Schwerpunkt

Während «Hacks» einen neuen Comedy-Rekord aufstellt, führt «The Pitt» das Drama-Feld an. 28 Schauspieler sind das erste Mal nominiert. Paramount+ und «Stranger Things» sind die Verlierer des Jahres.

Beste Animationsserie

Bester Vorspann

Beste Titelmusik

Beste Comedyserie

Bester Schauspieler (Comedy)

Beste Schauspielerin (Comedy)

Bester Nebendarsteller (Comedy)

Beste Nebendarstellerin (Comedy)

Beste Drama-Serie

Bester Schauspieler (Drama)

Beste Schauspielerin (Drama)

Bester Nebendarsteller (Drama)

Beste Nebendarstellerin (Drama)

Beste Mini- oder Anthologie-Serie

Bester Schauspieler (Miniserie, Anthologie oder Film)

Beste Schauspielerin (Miniserie, Anthologie oder Film)

Bester Nebendarsteller (Miniserie, Anthologie oder Film)

Beste Nebendarstellerin (Miniserie, Anthologie oder Film)

Bester Erzähler

Bester Moderator eine Reality-Wettbewerbsshow

Bester Film

Beste Dokumentation

Beste Doku-Serie

Reality Competition

Variety-Serie

Die Television Academy hat am Mittwoch die Nominierungen für die 78. Emmy Awards veröffentlicht. Bekannt gegeben wurden sie von Liza Colón-Zayas («The Bear»), Jeff Hiller («Somebody Somewhere») sowie Academy-Präsident Cris Abrego. Die Verleihung findet am 14. September im Peacock Theater in Los Angeles statt und wird von Mariska Hargitay moderiert.Der große Gewinner der Nominierungen ist die HBO-Max-Comedy «Hacks». Die Serie kommt auf 24 Nominierungen und stellt damit einen neuen Rekord in der Comedy-Kategorie auf. Bislang hielten «The Bear» (2024) und «The Studio» (2025) mit jeweils 23 Nominierungen die Bestmarke. Im Drama-Bereich führt «The Pitt» mit 25 Nominierungen das Feld an. Dahinter folgen «Widow's Bay» (19), «Pluribus» (18), «Beef» (16) und «DTF St. Louis» (13).Bei den Comedyserien konkurrieren «Abbott Elementary», «The Bear», «Hacks», «Margo's Got Money Troubles», «Nobody Wants This», «Only Murders in the Building», «Shrinking» und «Widow's Bay» um die Auszeichnung. Als bester Hauptdarsteller wurden Yahya Abdul-Mateen II («Wonder Man»), Steve Carell («Rooster»), Matthew Rhys («Widow's Bay»), Jason Segel («Shrinking») und Martin Short («Only Murders in the Building») nominiert. Bei den Schauspielerinnen gehen Quinta Brunson («Abbott Elementary»), Ayo Edebiri («The Bear»), Elle Fanning («Margo's Got Money Troubles»), Lisa Kudrow («The Comeback») und Jean Smart («Hacks») ins Rennen.In der Dramasparte stehen «The Diplomat», «The Gilded Age», «A Knight of the Seven Kingdoms», «Paradise», «The Pitt», «Pluribus», «Slow Horses» und «Your Friends & Neighbors» zur Wahl. Um den Emmy als bester Hauptdarsteller kämpfen Sterling K. Brown («Paradise»), Gary Oldman («Slow Horses»), Mark Ruffalo («Task»), Rufus Sewell («The Diplomat») und Noah Wyle («The Pitt»). Bei den Frauen wurden Carrie Coon («The Gilded Age»), Chase Infiniti («The Testaments»), Keri Russell («The Diplomat»), Rhea Seehorn («Pluribus») und Zendaya («Euphoria») berücksichtigt.Als beste Miniserie oder Anthologieproduktion wurden «All Her Fault», «The Beast in Me», «Beef», «DTF St. Louis» sowie «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» nominiert. In den Schauspielkategorien treffen unter anderem Riz Ahmed, Jason Bateman, Oscar Isaac, Claire Danes, Carey Mulligan und Sarah Snook aufeinander.Auffällig ist die hohe Zahl neuer Gesichter. Insgesamt 28 Schauspielerinnen und Schauspieler erhielten ihre erste Emmy-Nominierung. Besonders stark vertreten ist dabei «The Pitt», das allein neun Erstnominierte hervorbrachte. Zu den Debütanten zählen unter anderem Taylor Dearden, Patrick Ball, Tal Anderson, Fiona Dourif, Ernest Harden Jr., Gerran Howell, Jeff Kober, Tina Ivlev und Sepideh Moafi. Ebenfalls erstmals nominiert wurden Charles Melton («Beef»), Charlie Hunnam («Monster: The Ed Gein Story»), Chase Infiniti («The Testaments») und Sarah Pidgeon («Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette»).Auch zahlreiche Mehrfachnominierungen prägen das diesjährige Feld. Jason Bateman erhielt gleich vier Nominierungen: Als Schauspieler und Regisseur für «Black Rabbit» sowie als Schauspieler und Produzent von «DTF St. Louis». Je drei Nominierungen gingen unter anderem an Quinta Brunson, Paul W. Downs, Noah Wyle, Martin Short, Jason Segel und Matthew Rhys. Zudem wurden unter anderem Michelle Pfeiffer, Lisa Kudrow, Elle Fanning, Dakota Fanning, Charles Melton, Carey Mulligan und Nick Offerman mehrfach berücksichtigt.Bei den Reality-Wettbewerben treten «Dancing with the Stars», «RuPaul's Drag Race», «Survivor», «Top Chef» und «The Traitors» gegeneinander an. In der Kategorie Variety-Serie wurden «The Daily Show», «Jimmy Kimmel Live!», «Last Week Tonight with John Oliver», «The Late Show with Stephen Colbert» und «Saturday Night Live» nominiert.Unter den Dokumentationen finden sich «John Candy: I Like Me», «Martin, Life Is Short», «Mel Brooks: The 99 Year Old Man!», «My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay» sowie «Ocean With David Attenborough». Als beste Dokumentarserie wurden «The American Revolution», «Mr. Scorsese», «Rafa», «Sean Combs: The Reckoning» und «The Yogurt Shop Murders» ausgewählt.Die meisten Nominierungen aller Programme entfallen auf «The Pitt» (25) und «Hacks» (24). Dahinter folgen «Widow's Bay» (19), «Pluribus» (18), «Beef» (16), «DTF St. Louis» (13) sowie «Saturday Night Live» und «Spider-Noir» mit jeweils elf Nominierungen.Für einen besonderen Achtungserfolg sorgte auch die Abschiedsstaffel von «The Late Show with Stephen Colbert». Die CBS-Late-Night-Show erhielt neun Emmy-Nominierungen und erzielte damit das mit Abstand beste Ergebnis in der elfjährigen Amtszeit des Moderators. Bislang waren fünf Nominierungen  erreicht zwischen 2020 und 2022  das Höchstmaß. Nominiert ist die Sendung unter anderem als beste Variety-Serie sowie in den Kategorien Regie, Drehbuch, Szenenbild, technische Regie und Kameraführung, Lichtdesign, Tonmischung, Schnitt und Musikregie.Neben den eigentlichen Nominierungen sorgten auch einige überraschende Entscheidungen der Television Academy für Gesprächsstoff. Enttäuschend verlief der Tag dagegen für Netflix' «Stranger Things»: Die finale Staffel ging in sämtlichen wichtigen Serien- und Schauspielkategorien leer aus und wurde lediglich in technischen Sparten berücksichtigt. Auch «Euphoria» konnte nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Neben Zendaya und Colman Domingo blieb der übrige Star-Cast, darunter die zuvor mehrfach nominierte Sydney Sweeney, ohne Berücksichtigung.Weitere prominente Verlierer sind Selena Gomez, die trotz einer Produzenten-Nominierung für «Only Murders in the Building» erneut keine Schauspiel-Nominierung erhielt, sowie Paul Anthony Kelly, dessen Darstellung in «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» überraschend unberücksichtigt blieb. Im Reality-Bereich verdrängte «Dancing with the Stars» nach zehn Jahren erstmals «The Amazing Race» aus der Kategorie der besten Wettbewerbsshow. Außerdem erhielt Paramount+ trotz großer Hoffnungen lediglich eine einzige Nominierung für einen Stunt bei «Tulsa King», während Produktionen wie «The Madison» oder die zweite Staffel von «Landman» leer ausgingen.- «Bobs Burgers» (FOX)- «Rick and Morty» (Adult Swim)- «The Simpsons» (FOX)- «Smiling Friends» (Adult Swim)- «South Park» (Comedy Central)- «Star Wars. VIsions» (Disney+)- «IT: Welcome to Derry» (HBO Max)- «Murderbot» (AppleTV)- «Ponies» (Peacock)- «Smoke» (AppleTV)- «Spider-Noir» (MGM+/Prime Video)- «Young Sherlock» (Prime Video)- «All Her Fault» (Peacock)- «The Beast in Me» (Netflix)- «The Burbs» (Peacock)- «Murderbot» (AppleTV)- «Pluribus» (AppleTV)- «Abbott Elementary» (ABC)- «The Bear» (Hulu)- «Hacks» (HBO Max)- «Margos Got Money Trouble» (AppleTV)- «Nobody Wants This» (Netflix)- «Only Murders in the Building» (Hulu)- «Shrinking» (AppleTV)- «Windows Bay» (AppleTV)- Yahya Abdul-Mateen II für «Wonder Man» (Hulu)- Steve Carell für «Rooster» (HBO Max)- Matthew Rhys für «Widows Bay» (AppleTV)- Jason Segel für «Shrinking» (AppleTV)- Martin Short für «Only Murders in the Building» (Hulu)- Quinta Brunson für «Abbott Elementary» (ABC)- Ayo Edebiri für «The Bear» (Hulu)- Elle Fanning für «Magots Got Money Troubles» (AppleTV)- Lisa Kudrow für «The Comeback» (HBO Max)- Jean Smart für «Hacks» (HBO Max)- Colman Domingo für «The Four Seasons» (Netflix)- Paul W. Downs für «Hacks» (HBO Max)- Harrison Ford für «Shrinking» (AppleTV)- Nick Offerman für «Margos Got Money Trouble» (AppleTV)- Stephen Root für «Widows Bay» (AppleTV)- Michael Urie für «Shrinking» (AppleTV)- Tyler James Willams für «Abbott Elementary» (ABC)- Dale Dickey für «Widows Bay» (AppleTV)- Hannah Einbinder für «Hacks» (HBO Max)- Janelle James für «Abbott Elementary» (ABC)- Kate OFlynn für «Widows Bay» (AppleTV)- Michelle Pfeiffer für «Margos Got Money Troubley» (AppleTV)- Megan Stalter für «Hacks» (HBO Max)- Jessica Williams für «Shrinking» (AppleTV)- «The Diplomat» (Netflix)- «The Gilded Age» (HBO Max)- «A Knight of the Seven Kingdoms» (HBO Max)- «Paradise» (Hulu)- «The Pitt» (HBO Max)- «Pluribus» (AppleTV)- «Slow Horses» (AppleTV)- «Your Friends and Neigbors» (AppleTV)- Sterling K. Brown für «Paradise» (Hulu)- Gary Oldman für «Slow Horses» (AppleTV)- Mark Ruffalo für «Task» (HBO Max)- Rufus Sewell für «The Diplomat» (Netflix)- Noah Wyle für «The Pitt» (HBO Max)- Carrie Coon für «The Gilded Age» (HBO Max)- Chase Infiniti für «The Testaments» (Hulu)- Keri Russel für «The Diplomat» (Netflix)- Rhea Seehorn für «Pluribus» (AppleTV)- Zendaya für «Euphoria» (HBO)- Patrick Ball für «The Pitt» (HBO Max)- Billy Crudup für «The Morning Show» (AppleTV)- Shawn Hatosy für «The Pitt» (HBO Max)- Gerran Howell für «The Pitt» (HBO Max)- Jack Lowden für «Slow Horse» (AppleTV)- Tom Pelphrey für «Task» (HBO Max)- Carlos-Manuel Vesga für «Pluribus» (AppleTV)- Taylor Dearden für «The Pitt» (HBO Max)- Fiona Dourif für «The Pitt» (HBO Max)- Allison Janney für «The Diplomat» (Netflix)- Katherine LaNasa für «The Pitt» (HBO Max)- Sepideh Moafi für «The Pitt» (HBO Max)- Julianne Nicholson für «Paradise» (Hulu)- Karolina Wydra für «Pluribus» (AppleTV)- «All Her Fault» (Peacock)- «The Beast in Me» (Netflix)- «Beef» (Netflix)- «DTF St. Louis» (HBO Max)- «Love Story: John F Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» (FX)- Riz Ahmed für «Bait» (Prime Video)- Jason Bateman für «Black Rabbit» (Netflix)- Charlie Hunnam für «Monster: The Ed Gein Story» (Netflix)- Oscar Isaac für «Beef» (Netflix)- Matthew Rhys für «The Beast in Me» (Netflix)- Claire Danes für «The Beast in Me» (Netflix)- Sally Field für «Remarkably Bright Creatures» (Netflix)- Carey Mulligan für «Beef» (Netflix)- Sarah Pidgeon für «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» (FX)- Sarah Snook für «All Her Fault» (Hulu)- Jason Bateman für «DTF St. Louis» (HBO Max)- Richard Gadd für «Half Men» (HBO Max)- David Harbor für «DTF St. Louis» (HBO Max)- Richard Jenkins für «DTF St. Louis» (HBO Max)- Charles Melton für «Beef» (Netflix)- Nick Offerman für «Death By Lightning» (Netflix)- Linda Cardellini für «DTF St. Louis» (HBO Max)- Dakota Fanning für «All Her Fault» (Peacock)- Laurie Metcalf für «Monster: The Ed Gein Story» (Netflix)- Joy Sunday für «DTF St. Louis» (HBO Max)- Youn Yuh-jung für «Beef» (Netflix)- Constance Zimmer für «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» (FX)- David Attenborough für «A Gorilla Story. Told By David Attenborough» (Netflix)- David Attenborough für «Ocean With David Attenborough» (National Geographic)- Jodie Foster für «Breakdown: 1975» (Netflix)- Werner Herzog für «Ghost Elefants» (National Geographic)- Octavia Spencer für «Lost Women of Alaska» (Investigation Discovery)- RuPaul Charles für «RuPauls Drag Race» (MTV)- Alan Cumming für «The Traitors» (Peacock)- Kristen Kish für «Top Chef» (Bravo)- Ariana Madix für «Love Island USA» (Peacock)- Jeff Probst für «Survivor» (CBS)- «Head of State» (Prime Video)- «Miss You, Love You» (HBO Max)- «People We Meet on Vacation» (Netflix)- «Remarkably Bright Creatures» (Netflix)- «Tom Clancys Jack Ryan: Ghost War» (Prime Video)- «John Candy: I Like Me» (Prime Video)- «Martin, Life is Short» (Netflix)- «Mel Brooks: The 99 Year Old Man!» (HBO Max)- «My Mom Jayne: A Film By Mariska Margitay» (HBO Max)- «Ocean With David Attenborough» (National Geographic)- «The American Revolution» (PBS)- «Mr. Scorsese» (AppleTV)- «Rafa» (Netflix)- «Sean Combs: The Reckoning» (Netflix)- «The Yogurt Shop Murders» (HBO Max)- «Dancing with the Stars» (ABC)- «RuPauls Drag Race» (MTV)- «Survivor» (CBS)- «Top Chief» (Bravo)- «The Traitors» (Peacock)- «The Daily Show» (Comedy Central)- «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)- «Last Week Tonight» (HBO)- «The Laste Show» (CBS)- «Saturday Night Live» (NBC)