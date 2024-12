26. Dortmund-«Tatort» mit nur 5,20 Millionen Zuschauern

Quotennews

Im Vorfeld sendete Das Erste drei weitere Folgen von «Ronja Räubertochter», die nach zwei echten Klassikern im Programm liefen.

Seit 23. September 2012 ermittelt Peter Faber (Jörg Hartmann) in und um den Ruhrpott. Seit drei Jahren ist Rosa Herzog an seiner Seite, verkörpert von Stefanie Reinsperger. Zum ersten Mal ermittelte das Team am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der Krimi erreichte nur 5,20 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und verbuchte einen Marktanteil von 20,9 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,62 Millionen Zuschauer gemessen, der Film „Made in China“ erreichte 12,1 Prozent Marktanteil. Mitte Februar schalteten 7,97 Millionen Zuschauer bei „Cash“ ein. Der Neujahrstatort „Das Team“ erreichte vor der Corona-Pandemie 6,94 Millionen.Der Krimiverbuchte auf dem 21.45-Uhr-Slot noch 2,85 Millionen Zuschauer und sicherte sich 13,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,19 Millionen auf dem Spiel, der Marktanteil belief sich auf 4,3 Prozent. Nach der(2,04 Millionen) blieben 0,70 Millionen beidran. Der Marktanteil belief sich auf nur 7,1 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,05 Millionen, das bedeutete 2,2 Prozent.Nach(1,86 Millionen, ab 14.35 Uhr) und(1,87 Millionen, ab 16.15 Uhr) standen um 18.00 Uhr die drei weiteren Episoden vonan. Am Vorabend schalteten 2,74, 2,48 und 2,28 Millionen Menschen ein. Die Folge „Der Winter“ sicherte sich 1,59 Millionen Zuschauer, ehe „Der Bruder“ auf 1,66 Millionen Zusehende kam. Die Marktanteile beliefen sich auf 10,1 und 9,4 Prozent. 0,22 und 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu, die Marktanteile wurden auf 7,5 und 7,6 Prozent tangiert. Das Finale namens „Das Geheimnis“ sahen 1,82 Millionen, das brachte 9,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,30 Millionen gezählt, dies führte zu 8,2 Prozent Marktanteil.