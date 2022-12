Warum Thor einer der beliebtesten Marvel-Helden aller Zeiten ist

Kino-News

30. November 2022, 11:26 Uhr

Die Thor-Filmreihe entwickelte sich auf Anhieb zu einer der erfolgreichsten Superhelden-Geschichten aller Zeiten.

Thor gehört zu drei beliebtesten MCU-Charakteren

Thor im Mainstream

Letzter Thor-Film lässt viele Optionen offen

Nach dem ersten Film im Jahr 2011 gesellten sich 2017, 2019 und 2022 drei weitere Streifen mit Thor in der alleinigen Hauptrolle in den Kinos hinzu. Bei den Fans ist Thor mitunter der beliebteste MCU-Charakter (Marvel Cinematic Universe) aller Zeiten. Doch warum ist das eigentlich so und welche weiteren Popkultur-Zweige setzen voll auf die mythische Thor-Story?In einer Studie von Morning Consult stellte sich heraus, welche Filme und Charaktere aus dem Marvel-Universum die Fans besonders gerne mögen. Das Resultat zeigt, dass gleich drei Charaktere aus dem Marvel Cinematic Universe gemeinsam auf der Spitzenposition landen. Spider-Man und Iron Man teilen sich den Platz mit dem Donnergott aus der nordischen Mythologie: Thor. 78 Prozent der befragten Personen waren sich einig, dass eine Entscheidung zwischen den drei Charakteren sehr schwerfalle. In der Verfilmung von Kenneth Branagh spielt der Australier Chris Hemsworth die Hauptrolle in Thor, was bei den Marvel-Fans sicher nicht der letzte Grund ist, warum er sich zu einem so beliebten Charakter entwickeln konnte. Im Film startet der nordische Gott als eine stoische und arrogante Figur. Die Zuschauer können derweil die charakterliche Entwicklung im Verlauf der Filme beobachten. So kommt Thor am Ende gar nicht mehr arrogant rüber, sondern vielmehr als vielschichtiger und liebenswürdiger Held. Genau solche Entwicklungen lieben die Menschen, die zu den Marvel-Filmen den Kinosaal aufsuchen und ihr Geld zugleich für Merchandise-Artikel ausgeben.Chris Hemsworth sorgte nicht zuletzt dafür, dass Thor dauerhaft ein Gesprächsthema in den sozialen Medien blieb. Diese unmittelbare Verbindung in die Popkultur führte dazu, dass Thor auch anderswo im Fokus steht. Das gilt nicht nur für Merchandise-Produkte, sondern ebenfalls in der Gaming-Welt. So gibt es auf der Marvels Avengers HQ Website etwa eine Auswahl von acht Spielen mit Thor, darunter Thor: Boss Battles. Darin geht es darum, in der Rolle des Thor Odins Reliquien zurückzuerobern. Auch im iGaming ist der Marvel-Superheld mit seinen Kollegen eine gern gesehene Thematik. Virtuelle Spielbanken verzeichnen rasanten Zuwachs, was nicht zuletzt an modernen Spielen liegt, welche die Ikonen aus der Popkultur aufgreifen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Spiel Power of Thor Megaways, das es bei diversen Anbietern im Portfolio zu finden gibt. Für Thor-Fans sind die oftmals angebotenen Casino Freispiele die ideale Gelegenheit dazu, mit ihrem Helden völlig kostenlos das Repertoire zu testen. Der Erfolg des nordischen Gottes bei Videospielen ist kein Geheimnis – bereits 2011 kam mit Thor: God of Thunder der erste Titel raus, der auf Playstation, Xbox und Nintendo Konsolen erschien.Den Sommer 2022 versüßte der aktuelle Thor-Streifen namens Love & Thunder . Nicht nur Chris Hemsworth war elf Jahre nach dem ersten Film der Reihe noch dabei – auch Natalie Portman als Jane Foster trifft man ebenfalls wieder. Mit Christian Bale, der Gorr der Götterschlächter verkörpert, holt man sich zusätzliche Starpower aus Hollywood ins Boot, der mit Sicherheit auch für neue Fans ein Marvel-Highlight darstellte. Der dritte Thor-Film selbst beendete zwar die „God of Thunder“-Geschichten, lässt aber zugleich Raum für viel Neues. So sollen laut Experten mindestens sechs Marvel-Filme und Spin-offs von MCU-TV-Shows im Bereich des Möglichen liegen. Das einst angekündigte Ende aller ursprünglichen Avengers von Marvel in Phase 4 ist damit wohl definitiv Stoff für die Geschichtsbücher.Offen ist vielmehr noch die Frage, ob Chris Hemsworth auch in Zukunft weiterhin als Thor zu sehen sein wird. Er selbst zeigte sich bereit dazu, auch in ferner Zukunft noch in das Outfit des Superhelden zu schlüpfen. Im Interview sagte Hemsworth nach dem jüngsten Film der Reihe: „Solange das Publikum, die Fans, die Marvel-Götter nicht sagen ‚Nein, wir haben genug‘, werde ich immer wieder auftauchen. Ich liebe es. Es macht großen Spaß.“Zwar arbeitet er besonders gerne mit Regisseur Taika Waititi, der bei Love & Thunder Regie führte, aber in den kommenden Jahren weniger Zeit für Thor 5 zu haben scheint. Der Hauptdarsteller betont aber zugleich auch, dass er im Verlauf der Jahre mit diversen Regisseuren und Darstellern gearbeitet habe und die exakte Besetzung kein Hindernis für ihn darstelle.