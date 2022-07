RTLZWEI nimmt «Krass Schule» schon wieder aus dem Programm

TV-News

Erst mit einem Jahr Verzögerung strahlte die Fernsehstation die neuen Folgen aus. Jetzt gibt es allerdings wieder das übliche Programm.

Schon länger war die Seriekein Erfolg mehr für die in Grünwald beheimatete Fernsehstation RTLZWEI . Der von Andreas Bartl geleitete Sender setzte jahrelang auf dem 17:00 Uhr-Slot auf das Format, das allerdings nur noch enttäuschte. In dieser Woche kramte man das Format aus dem Archiv hervor und entschied – es ist schon wieder Schluss.Die bislang acht ausgestrahlten Geschichten, die werktags zwischen 14:00 und 16:00 Uhr liefen, fanden kein Publikum. Nur etwa 100.000 Menschen interessierten sich für den Stoff, bei den Werberelevanten waren in etwa nur 50.000 Leute dabei. Noch bis zum 29. Juli wird die Serie im Programm bleiben und wird dann ersetzt.Das Ersatzprogramm ist nicht besonders einfallsreich, doch damit bleibt sich RTLZWEI treu. Die Fernsehstation wiederholt alte-Episoden. Beim Auftakt am Montag, den 1. August 2022, bekommen die Zuschauer ein Wiedersehen mit der inzwischen verstorbenen Dagmar. Die Episoden stammen aus dem Jahr 2020.