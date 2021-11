Online-Glücksspiel-Marktbericht 2021

Vermischtes

05. November 2021, 08:02 Uhr

Globales Wachstum, Trends, COVID-19 Auswirkungen und Prognosen bis 2026.

Wichtige Markttrends

Es wird erwartet, dass der Online-Glücksspielmarkt während des Prognosezeitraums 2021-2026 eine jährliche Wachstumsrate von 11,94 % verzeichnen wird.Die COVID-19-Pandemie wirkte sich positiv auf den Markt aus, da sich die Verbraucher verstärkt der Online-Plattform zuwandten, um ihre finanziellen, sozialen und psychologischen Krisen während der Sperrungen zu überbrücken. Eine von der schwedischen Universität Lund durchgeführte Studie ergab, dass die Verbraucher aufgrund der Einschränkungen bei Sportereignissen infolge von Sperrungen ihr Interesse an Online-Glücksspiel Plattformen gesteigert haben.Es wird erwartet, dass Online-Wetten während des Prognosezeitraums das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Künstliche Intelligenz, Chabot und maschinelles Lernen haben den Markt erobert. Der Anstieg der weiblichen Bevölkerung in Casinos und die Bequemlichkeit der bargeldlosen Zahlungsweise beim Spielen werden den Online-Glücksspielmarkt während des Prognosezeitraums wahrscheinlich ankurbeln.Online-Glücksspielunternehmen werden voraussichtlich ihre Sportwettoptionen erweitern, nachdem Sportwetten in den Vereinigten Staaten durch den Obersten Gerichtshof im Jahr 2018 legalisiert wurden, was das Wachstum des Marktes weiter unterstützt. Es wird jedoch erwartet, dass strenge Vorschriften im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen die Wachstumsrate des Marktes behindern werden.Das Segment der Online-Wetten wird vor allem im Sportbereich eingesetzt, insbesondere bei Fußballveranstaltungen wie der FIFA-Weltmeisterschaft und der Europameisterschaft. Viele der Online-Sportwettenanbieter sponsern verschiedene Teams als Teil ihrer Marketinginitiativen und strategischen Expansionen.So erlangte beispielsweise die Marke Bwin, eine der ersten Online-Sportmarken in Kontinentaleuropa, durch hochkarätige Sponsorenverträge mit Fußballvereinen wie Real Madrid und AC Mailand weltweite Anerkennung. Darüber hinaus konzentrieren sich die Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Plattformen, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und einen Wettbewerbsvorteil in einem hart umkämpften Markt zu erzielen.Der derzeitige Rechtsrahmen für Online-Wetten in den Vereinigten Staaten erlaubt es nur Buchmachern, die in Nevada, Pennsylvania und New Jersey zugelassen sind, legal zu arbeiten, da dies die drei Staaten sind, in denen Online-Wetten reguliert sind. Pennsylvania ist der vierte und größte Staat, der Online-Glücksspiele legalisiert und reguliert. Das neue Gesetz ermöglicht Online-Casinos, Online-Poker, Sportwetten und vieles mehr zur Verfügung zu stellen. New Jersey ist derzeit der größte Markt für regulierte Online-Glücksspiele in den Vereinigten Staaten.Es gibt eine Reihe von Sportwettenanbietern und Online-Sportwetten-Apps in diesem Bundesstaat. Kanada ist in Bezug auf Online-Glücksspiele ein weitgehend unreguliertes Land. Gleichzeitig überarbeitet Mexiko seine Glücksspielgesetze mit dem Ziel, den Online-Glücksspiel Sektor zu regulieren, um ihn mit der übrigen Glücksspielindustrie des Landes in Einklang zu bringen. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Legalisierung von Online-Glücksspielen in den nordamerikanischen Ländern und ihren jeweiligen Bundesstaaten den Markt weiter vorantreiben wird.Der Markt für Online-Glücksspiele ist ein hart umkämpfter Markt, und die auf diesem Markt tätigen Unternehmen haben keine beherrschende Stellung, da die meisten europäischen Unternehmen auf dem heimischen Markt tätig sind und in den jeweiligen Ländern Monopole aufbauen.Der Markt wird von Hauptakteuren wie bet365, GGPoker , Entain (PLC), The Stars Group Inc, Flutter Entertainment PLC und Kindred Group PLC beherrscht. Viele Online-Glücksspielunternehmen verlassen sich bei ihren Softwarelösungen auf Drittanbieter, wie Playtech. Einige Unternehmen entscheiden sich jedoch für eine Rückwärtsintegration mit den Technologieanbietern.