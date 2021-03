«Wonder Years»: ABC besetzt Reboot

US-Fernsehen

Die Hauptrollen der Neuauflage werden von Dulé Hill und Laura Kariuki übernommen.

Das US-Network ABC lässt derzeit eine Neuauflage der Comedyentwickeln. Nun wurden Dulé Hill und Laura Kariuki gecastet, die sich zu Elisha Williams und Saycon Sengbloh gesellen. Die Serie zeigt eine schwarze Mittelstandsfamilie in Montgomery, Alabama, in den turbulenten späten 1960er Jahren.Hill wird die Rolle des Familienpatriarchen Bill Williams übernehmen. Er ist tagsüber Musikprofessor und nachts ein Funk-Musike. Fast immer ruhig und gelassen, sind seine Lieblingsworte "be cool". Bill will, dass seine Familie und ihre schwarze Mittelklasse-Nachbarschaft autark bleiben, und er lässt seinen Worten auch Taten folgen. Hill ist bekannt für seine Hauptrollen in dem NBC-Politdrama «West Wing» und der USA Network-Serie «Psych».Kariuki wird Kim Williams spielen, Deans Schwester im Teenageralter. Kim ist selbstbewusst, intelligent und beliebt. Sie und Dean zanken sich, wie es unter Geschwistern üblich ist, aber sie haben ein gutes Verhältnis zueinander. Ihre Eltern lassen sie sich auf das College vorbereiten - aber Kim beginnt zu rebellieren. «The Wonder Years» würde Kariukis zweite Rolle auf dem Bildschirm markieren. Sie hat sonst in acht Episoden der CW-Superhelden-Serie «Black Lightning» mitgespielt.