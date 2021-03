TLC zeigt Doku-Reihe über den Fall Madeleine

TV-News

«Unter Verdacht: Der Fall Madeleine McCann» untersucht den mysteriösen Hauptverdächtigen Christian B.

Als die dreijährige Madeleine McCann 2007 spurlos aus einem Urlaubs-Resort in Portugal verschwindet, geht der Fall des vermissten britischen Mädchens um die Welt. Fast 13 Jahre lang tappten die Ermittler im Dunkeln – doch nun der Durchbruch: Es gibt einen neuen Verdächtigen. Der 44-jährige deutsche Staatsbürger Christian B. soll Madeleine McCann ermordet haben. Die dreiteilige Dokumentationwirft ein neues Licht auf den dramatischen Kriminalfall.Die Dokumentation widmet sich Christian B. und lässt Freunde des Verdächtigen, eine Ex-Freundin und weitere Schlüsselfiguren des Falls, wie dessen Verteidiger, der deutsche Staatsanwalt und einen ehemaligen portugiesischen Ermittler zu Wort kommen. Warum wird der Deutsche im Fall Madeleine McCann verdächtigt? Haben ihn Zeugen in der Nähe des Tatorts gesehen oder hat die Polizei andere Beweise? Die Dokumentation versucht auf diese Fragen eine Antwort zu finden.Dafür reiste das Team hinter dem Film durch Europa und interviewt Menschen, die neue Einblicke in den Fall geben. TLC zeigt die Dokumentation am 28. April ab 20:15 Uhr exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung.