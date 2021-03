Anthony Boyle unterschreibt bei Apple-Megaprojekt

US-Fernsehen

Hinter der Serie stehen Tom Hanks und Steven Spielberg.

Tom Hanks und Steven Spielberg arbeiten derzeit an einer Fortsetzung von «Band of Brothers»/«The Pacific», die allerdings bei AppleTV+ angesiedelt ist. Die Verantwortlichen haben noch Anthony Boyle für die Hauptrolle verpflichtet.wird nicht das erste Projekt zum Zweiten Weltkrieg sein, das Hanks bei Apple realisiert. Der Streamer veröffentlichte zuvor den Seekriegsfilm «Greyhound», den Hanks schrieb und in dem er die Hauptrolle spielte.Boyle schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Callum Turner und Austin Butler an. Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller, folgt «Masters of the Air» der wahren Geschichte der amerikanischen Bomberjungs im Zweiten Weltkrieg, die den Krieg vor Hitlers Haustür brachten. Boyle wird die Rolle des Major Crosby übernehmen.«Masters of the Air» wird von «Band of Brothers»-Autor John Orloff sowie Graham Yost geschrieben, beide sind auch Co-Executive Producer. Spielberg wird über Amblin Television als ausführender Produzent fungieren. Hanks wird mit seiner Firma Playtone zusammen mit Gary Goetzman als ausführender Produzent fungieren.