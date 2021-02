«Yellowstone»-Spin-Off soll die Abo-Zahlen erhöhen

US-Fernsehen

Neben dem Ableger der Erfolgsserie sollen auch eine Serie mit Jeremy Renner das Angebot verfeinern.

Taylor Sheridan hat im Rahmen seines verlängerten Exklusivkontraktes eine Reihe neuer Projekte bei Paramount+ ins Leben gerufen, darunter ein «Yellowstone»-Spin-Off. Das Spin-Off trägt derzeit den Titel. Gegründet, als die Komantschen noch über West-Texas herrschten, ist keine Ranch in Amerika so tief in der Geschichte des Westens verwurzelt wie die 6666. Die Serie wird von Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle und Bob Yari produziert.Zuvor wurde bekannt, dass Sheridan bereits an einem «Yellowstone»-Prequel bei Paramount+ arbeitet, das in den 1880er Jahren spielt. "Yellowstone ist die Nummer 1 unter den Serien mit zig Millionen Fans, basierend auf den Charakteren, die Taylor geschaffen hat, und seiner Gabe, eine Welt aufzubauen", sagte Chris McCarthy, Präsident der MTV Entertainment Group. "Mit Paramount+ ist es unsere Strategie, die Abonnentenzahlen zu erhöhen, indem wir unsere größten Hit-Marken als Franchise anbieten, wie wir es mit dem «Yellowstone»-Prequel «Y:1883» tun, und neue Marken mit herausragenden kreativen Talenten wie Taylor aufbauen."Schließlich entwickelt Sheridan die Serie «Land Man». Das Format spielt in den sprichwörtlichen Boomtowns von West Texas und wird als eine moderne Geschichte über die Suche nach dem Glück in der Welt der Ölplattformen beschrieben. Eine weitere Serie von Sheridan, «Mayor of Kingstown», wechselt von Paramount Network zu Paramount+, wobei Jeremy Renner nun die Hauptrolle spielt.