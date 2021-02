«The Masked Singer»: Smudo beerbt Carolin Kebekus

TV-News

Der Coach von «The Voice Kids» gesellt sich am Dienstagabend zu Ruth Moschner und Rea Garvey ans Rate-Pult.

Spätestens seit «Joko & Klaas gegen ProSieben» dürfte bekannt sein, dass es die Sendergruppe aus Unterföhring sehr gut beherrscht sich gegenseitig Promi zu machen. In der Show mit den beiden Entertainern wurde regelmäßig auf Formate aus dem Hause ProSieben oder Sat.1 aufmerksam gemacht. Dass der freie und wöchentlich wechselnde Platz am Rate-Pult beiebenfalls für derartige Cross-Promo herhalten würde, überrascht daher nicht. In dieser Woche setzt sich Smudo neben Ruth Moschner und Rea Garvey und gibt seine Tipps ab, wer sich nach Kathrin Müller-Hohenstein unter einer der zahlreichen Masken verbirgt.Smudo wird in dieser Woche allerdings nicht das letzte Mal im Fernsehen zu sehen sein, denn am Samstag startetin eine neue Runde, mit dabei als Coach: Smudo zusammen mit Michi Beck. Smudo sagt über seinen Live-Auftritt am Dienstag: „Ich bin ein bisschen aufgeregt und noch nicht sicher, ob ich in der Lage bin, tatsächlich herauszufinden, wer hinter den Masken steckt. Aber ich habe mich natürlich vorbereitet, die erste Show gesehen, schon ein paar Theorien entwickelt und weiß, was Phase ist.“ Mit einem Lachen fügte er hinzu: „Und ich freue mich nicht nur auf das Spiel, sondern auch auf die Reise nach Köln und meinen alten Kumpel Matthias Opdenhövel wieder zu treffen - der inzwischen auch ein bisschen weniger Haare hat, so wie ich."Die zweite Ausgabe des Endemol-Shine-Germany-Formats startet wie üblich um 20:15 Uhr. Vergangene Woche holte der Staffelauftakt sehr gute Ergebnisse, 3,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein. Aus der Zielgruppe stammten 2,10 Millionen, was zu einem Marktanteil von sagenhaften 26,7 Prozent führte. Kein Staffelauftakt war je erfolgreicher. Wie wirkt die Teilnahme von Smudo auf die Quoten aus? Und natürlich die wichtigste Frage: Welcher Star muss als nächste seine oder ihre Maske ablegen? Antworten darauf liefert ProSieben am Dienstagabend.