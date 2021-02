RTL zeigt Corona-Special am Donnerstag

TV-News

Auch Das Erste plant mit einer Sondersendung, allerdings erst am Freitag und zu einem anderen Thema.

Am Donnerstagabend zeigt RTL zu Beginn der Primetime einmal mehr ein. Das wird erneut die Corona-Krise sein, genauer Sendungstitel: «Mutationen auf dem Vormarsch». Dazu spricht Moderator Peter Kloeppel in der 15-minütigen Sendung mit Experten aus Politik und Medizin. Welche Gesprächsgäste genau geladen sind, ist bislang noch nicht bekannt. Es soll besprochen werden, welche Gefahren hinter der Entwicklung der steigenden Anzahl an der britischen Corona-Mutation stecken, während die Inzidenzwerte fallen.Das Folgeprogramm verschiebt sich um etwa eine Viertelstunde, was die Sitcomab 20:30 Uhr über die Mattscheibe flimmern lässt.verschiebt sich auf 21:30 Uhr undum 22 Uhr. Statt zweier Wiederholungen von «Magda macht das schon» um 22:30 Uhr wird es nur eine geben, wodurcheine Sendezeit von einer Stunde bekommt. Zu Gast ist diesmal Kai Ebel. Wer auch am Freitag um 20:15 Uhr nicht genug von Peter Kloeppel bekommt, der darf sich auffreuen, der diesmal in der Show antritt.Auch Das Erste hat eine Sondersendung geplant, allerdings nicht am Donnerstag, sondern am Freitag um 20:15 Uhr. Das Thema ist anders als bei RTL nicht der Corona-Virus, sondern der neugewählte US-Präsident Joe Biden sein und dessen Botschaft an Europa. Die Moderation desübernimmt BR-Chefredakteur Christian Nitsche, der unter anderem den Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz und Botschafter Wolfgang Ischinger zu Gast hat. Mit ihm spricht er über die Geschehnisse der Münchner Sicherheitskonferenz und welche Ziele Biden hat und vor welchen neuen Herausforderungen Europa steht. Der Spielfilmverschiebt sich dadurch auf 20:30 Uhr.