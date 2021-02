Crime + Investigation-Sonderprogrammierung: CI Selected: Menschliche Abgründe

TV-News

Die neue True-Crime-Serie «The Night Caller» über den australischen Serienkiller Cooke kommt im April zum Sender.

Ende der 1950er-Jahre begann in Australien eine Mordserie, die die sonnige Küstenstadt Perth für einige Jahre in Atem halten sollte. Sie als solche zu erkennen, war schwierig, denn die einzelnen Taten unterschieden sich in ihrem Hergang völlig. Als schließlich dennoch klar wurde, dass hinter den Verbrechen nur eine Person stand – Pseudonym des Täters: „Night Caller“ –, machten sich die Beamten selbst strafbar: Sie versuchten, ihre schwerwiegenden Ermittlungsfehler zu vertuschen. Was folgte, war ein Gewirr aus Intrigen, falschen Behauptungen und Verurteilungen.So gelang es ihm unter anderem, mit der Ehefrau des Mörders sowie zwei damals fälschlich Verurteilten, John Button und Darryl Beamish, zu sprechen, die sich im Rahmen der Dokumentation nun erstmals umfangreich zum Thema äußern. Außerdem wird der immense Vertrauensbruch zwischen Polizei und Bevölkerung aufgezeigt.„Ich bin nach Australien zurückgekehrt, dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, um eine urbane Legende zu untersuchen, die die Existenz meiner Eltern und damit auch mich auf eine Weise geprägt hat, die ich vor der Zeit, die ich mit all denen verbrachte, die am tiefsten von Cooke betroffen sind, nicht erkannt hatte, und entdeckte dabei ein durch die Ereignisse entstandenes Trauma, das in diesen Menschen und in der heutigen Gemeinschaft noch immer weiterlebt.“, kommentiert Thomas Meadmore, Produzent der vierteiligen Serie, die am 4. April bei C+I ausgestrahlt wird.«Ted Bundy – Ein Wolf im Schafspelz»: Samstag, 3. April, ab 20:15 Uhr / vier Episoden«The Night Caller – Australiens grausamster Serienkiller»: Sonntag, 4. April, ab 20:15 Uhr / vier Episoden«Charles Manson – Das dunkle Vermächtnis»: Montag, 5. April, ab 20:15 Uhr / vier Episoden