Neue «Big City Greens»-Episode als TV-Premiere beim Disney Channel

TV-News

Der «Big City Greens»-Tag mischt das Programm des Münchner Senders auf.

Am 27. Februar dreht sich im Disney Channel alles um die beliebte Familie rund um Cricket, Tilly, Bill und Gramma. Der-Tag bestimmt von 7.55 Uhr bis 20.15 Uhr das Programm des Disney Channels. In einer Reihe verrückter, aufregender Abenteuer nehmen die Greens junge Zuschauer mit auf einen Trip durch ihre Heimatstadt Big City.Sie zeigen, wie chaotisch das Großstadtleben sein kann und wie wichtig ein liebevoller Umgang miteinander ist, egal wie viel Trubel auch herrschen mag. Schließlich wissen sie: Auch wenn man sich als Familie nicht immer einig ist, Probleme lassen sich am besten gemeinsam lösen.Auch in der neuesten Folge «Bulldozer Chip», die am 27. Februar als TV-Premiere ausgestrahlt wird, muss die fabelhafte Farmerfamilie wieder zusammenhalten. Dieses Mal müssen sie ihr geliebtes Zuhause retten. Chip möchte ein riesiges Wholesome Foods Center bauen und leider ist das Haus der Greens dabei im Weg. Lässt sich der Bau des riesigen Gebäudes noch aufhalten? Mit vereinten Kräften werden sie alles tun, um die drohende Katastrophe zu verhindern, denn eins ist sicher: Niemand reißt einfach das gemütliche Heim der Familie Green ab und vertreibt sie so aus der Stadt. Es wird wieder spannend in Big City.