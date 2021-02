Die ersten Auftritte der ZDFkultur-Konzertreihe «Stay Live» bekannt

Vermischtes

Seit Monaten steht für Publikum, Clubs und die Musikszene alles still. «Stay Live» will Musiker jetzt unterstützen und die Probleme der stark gefährdeten Branche aufzeigen.



ZDFkultur will in dieser noch immer andauernden Zwangspause ein Zeichen mit der neuen Konzertreihe setzen. Im Fokus jeder Folge von «Stay Live» stehen Newcomer und aufstrebende Bands, die vorstellt werden und durchaus eine bekannte Bühne bietet. In den drei legendären Clubs, dem «SO36» in Berlin, dem «Uebel & Gefährlich» in Hamburg und dem «UT Connewitz» in Leipzig werden die Musiker prominente Künstler empfangen.Beim Zusammentreffen der Newcomer mit ihren erfahrenen Kumpanen entstehen exklusive Gigs und persönliche Gespräche auf Augenhöhe über Musik, die Szene und das Leben als Künstler. Als Newcomer sind Ilgen-Nur, Sofia Portanet, Finna, Dÿse und Danger Dan (Antilopen Gang) bis jetzt vertreten. Unter den prominenten Künstlern sind LEA, Joy Denalane, Inga Humpe (2Raumwohnung), Bosse, Peaches, Mieze Katz (MiA.) und Drangsal am Start.Das Konzert- und Dokuformat «Stay Live» ist eine gemeinsame Produktion mit der gemeinnützigen Fördereinrichtung "Initiative Musik" und ist Teil von #BEATCovid. Zu sehen ist das Format ab Donnerstag, den 18. März, auf der ZDFkultur-Webseite