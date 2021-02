Cast für Judd Apatows Pandemie-Comedy steht

Vermischtes

Maria Bakalova, Karen Gillan, Iris Apatow und Fred Armisen sollen die Hauptrollen übernehmen.

Judd Apatow ist in seinen Planungen für seine Netflix-Komödieeinen weiteren Schritt vorangekommen. Die Besetzung für den Pandemie-Film wurde bekannt gegeben. «Borat 2»-Star Maria Bakalova soll zusammen mit Karen Gillan («Jumanji: Willkommen im Dschungel»), Judds Tochter Iris Apatow und Fred Armisen («Moonbase 8») die Hauptrolle übernehmen. Zudem werden Pedro Pascal, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Peter Serafinowicz und David Duchovny zu sehen sein.Die Meta-Comedy «The Bubble» dreht sich eine Gruppe von Schauspielern, die in einer Pandemieblase in einem Hotel stecken und versuchen, einen Film fertigzustellen. Judd Apatow inszeniert den Film nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Pam Brady («South Park») geschrieben hat. Apatow holte erneut Barry Mendel ins Boot, der als ausführender Produzent fungieren wird.«The Bubble» ist Apatows erster Netflix-Spielfilm, zuvor hatte er nur mit dem Streaming-Service an der Comedy-Serie «Love» gearbeitet, die er mitgeschöpft und als Executive Producer produziert hat. Ein Veröffentlichungsdatum steht bislang noch nicht fest.