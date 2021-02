«Genera+ion»: Produktion benutzt echte tote Tiere

Vermischtes

Für serielle Produktionen werden für gewöhnlich Attrappen benutzt.

Bei den Dreharbeiten der neuen HBO Max-Serie– kreiert von der 19-jährigen Zelda Barnz und ihrem Vater Daniel Barnz, und produziert von Lena Dunham – kam es zu unvorhergesehen Problemen am Set. Die Verantwortlichen der Serie werben zwar dafür, dass das neue Format sehr realitätsnah sein soll, aber diese „Nähe“ ging WarnerMedia zu weit.In einer Szene, die im Biologieunterricht spielt, sezieren die Schauspieler echte tote Katzen. Eine Untersuchung wurde von einer Twitteruserin namens Lilith Rosex ausgelöst, die über Freunde von den Dreharbeiten erfuhr. Die Person twitterte weiter, dass ein Kameramann positiv auf COVID-19 getestet worden sei: "Als Kirsche auf dem Sahnehäubchen ihrer traumatischen Erfahrung wurde ihnen am Ende des zweiten Tages mitgeteilt, dass einer der Kameraleute positiv auf COVID getestet wurde. Das hätte schon früher bekannt gegeben werden müssen, aber sie wollten eindeutig ihre Aufnahmen von diesen Kätzchen."Inzwischen hat auch der Streamingdienst HBO Max die Vorfälle kommentiert: "«Genera+ion» stellt die ungefilterten Erfahrungen von Highschool-Schülern dar und basiert auf vielen prägenden Momenten im Leben der Autoren der Serie. Die Produktion hat vor kurzem Szenen gedreht, die eine Aufgabe im Biologieunterricht darstellen, die das Sezieren von Tierpräparaten beinhaltet. Diese wurden in Absprache mit American Humane über eine Biologie-Lieferfirma, die mit Schulen zusammenarbeitet, ethisch korrekt beschafft. Alle Beteiligten wurden im Vorfeld darüber informiert, dass es sich um eine heikle Szene mit einer echten Sezierung handeln würde; die Regieassistenten besprachen sich regelmäßig mit allen Beteiligten am Set, und zwei Hintergrunddarsteller, die Unbehagen äußerten, wurden bei voller Bezahlung freigestellt. Nach einer nachträglichen Besprechung mit dem Kreativteam wird die Szene jedoch neu konzipiert und nicht in der Serie gezeigt. Wir bedauern zutiefst, dass dies passiert ist."Dunham, eine kreative Produzentin der Serie, erfuhr erst am Samstag von dem Vorfall, nachdem sie in Antworten auf die Tweets markiert wurde, so eine Quelle. Als sie das Skript gelesen hatte, hätte sie nie gedacht, dass sie tatsächliche Tierexemplare verwenden würden, sagte die Quelle. Dunham war nicht am Set - sie ist derzeit in London, um den Film «Catherine Called Birdy» zu drehen, den sie geschrieben und inszeniert hat.