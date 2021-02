«Serpent Queen»: Starz gibt grünes Licht

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender bestellte die Serie, die sich um das Leben von Catherine de Medici dreht.

Starz adaptiert die Geschichte von „Catherine de Medici: Renaissance Queen of France“ von Leonie Friede, die Verantwortlichen des Pay-TV-Senders haben nun grünes Licht für die Seriegegeben. Justin Haythe wird die Serie schreiben und produzieren, Francis Lawrence und Erwin Stoff sind ebenfalls als ausführende Produzenten an Bord.Als Regisseur der acht Episoden umfassenden Fernsehserie haben die Verantwortlichen Stacie Passon gewonnen. Hinter dem Projekt stehen Lionsgate Television und 3 Arts Entertainment. "«The Serpent Queen» ist vielleicht die raffinierteste Geschichte über eine der einflussreichsten Frauen, die jemals eine Krone getragen hat, die Starz je erzählt hat", sagte Christina Davis, President of Original Programming bei Starz.Als Immigrantin wird Catherine de Medici als verwaister Teenager in den französischen Hof des 16. Jahrhunderts eingeheiratet, in der Erwartung, ein Vermögen an Mitgift mitzubringen und viele Erben zu produzieren, nur um zu entdecken, dass ihr Ehemann in eine ältere Frau verliebt ist, ihre Mitgift nicht bezahlt wird und sie nicht in der Lage ist, schwanger zu werden. Doch nur mit ihrer Intelligenz und Entschlossenheit schafft sie es, ihre Ehe am Leben zu erhalten und meistert den Kampf, sodass sie Frankreich 50 Jahre lang regiert.