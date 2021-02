Suzi Quatro: Ich habe mich immer als Kämpferin gesehen

Interview

von Markus Tschiedert 10. Februar 2021, 12:29 Uhr

Der Dokumentarfilm «Suzi Q» ging während der Pandemie unter. Quotenmeter sprach mit Suzi Quatro über den Film und das Leben.

Am 3. Juni 2020 feierte Suzi Quatro ihren 70. Geburtstag. Ihr zu Ehren kam mit «Suzi Q» ein aufschlussreicher Dokumentarfilm in die Kinos. Wegen Corona konnte sich das Werk aber nicht richtig durchsetzen, doch glücklicherweise ist es nun auch auf einigen Streaming-Plattformen (Amazon Prime, Google Play) abrufbar. Da erfährt man wie die Rock-Queen in den Siebzigern Konzertsäle mit Songs wie „Can the Can“, „48 Crash“ oder Devil Gate Drive“ zum Kochen brachte. Aber auch ein Einblick in das Privatleben der Amerikanerin wird gewährt.Es ist eine verrückte Zeit und keiner weiß mehr, wie er sich dazu verhalten soll. Es ist ein komisches Gefühl. Man sollte aber nicht den Mut verlieren, und ich schon gar nicht. Denn ich habe mich immer als Kämpferin gesehen.Ich glaube, das liegt mir im Blut. Meine Mutter hat immer gesagt, ich wäre ein süßes kleines Mädchen gewesen, gleichzeitig war ich aber auch bestimmend und wusste immer, was ich wollte. Was ich anpacke, führe ich auch zu Ende und keiner kann mich davon abhalten. Das gehört zu meinem Charakter. Warum ich mich so entwickelt habe? Ich weiß es nicht. Aber in meinem Business hat es sich ausgezahlt, eine Kämpferin zu sein.Ich habe die Sache aber erst mit 15 ernst genommen. Das ist 55 Jahre her, eine erschreckend lange Zeit, oder? Jetzt werde ich 70! Oh Gott, ich mag gar nicht darüber nachdenken.Was auch immer, es ist mir egal. Ich mache kein Geheimnis daraus und schreie mein Alter auch auf der Bühne heraus. Tatsächlich bin ich sogar stolz. Sehen Sie mich an! Ich bin immer noch da. Das sollte man feiern (lacht). Eine andere Möglichkeit gibt es auch nicht. Kein Mensch wird jünger. Also bleibt nur, sich daran zu erfreuen, älter zu werden.Die Idee entstand bereits vor 15 Jahren, aber damals wurde nichts daraus. Vor vier Jahren wurde ich dann von dem Regisseur Liam Firmager kontaktiert, der mir ein neues Angebot machte. Aber sein erster Satz zu mir war, dass er kein Fan von mir wäre. Ich fragte: ‚Warum willst du dann den Film über mich machen?‘ Und er: ‚Ich habe dich im Fernsehen sprechen gehört und war fasziniert.‘ Das allein reichte mir, zuzusagen, denn ich wusste, er würde sehr objektiv an die Sache herangehen.Mir wurde ein Mitspracherecht zugesprochen, was ich aber nicht angenommen habe. Denn ich mochte Liams Einstellung und sagte ihm: ‚Wenn es echt und ehrlich ist, was du machst, bleibt alles im Film, selbst wenn ich mich damit nicht wohlfühlen sollte.‘Es ist ein ehrliches Porträt über mich, mit dem ich sehr zufrieden bin. Liam hat es geschafft, meine Lebensgeschichte nachzuerzählen mit allem, was gut und böse war. Am Ende des Films kennt man mich. Alle Seiten kommen zum Vorschein, meine Freude, meine Kämpfe, alles. Genauso wollte ich es haben.Gewiss mögen es andere, geheimnisvoll zu bleiben. Aber ich bin Suzi Quatro – natürlich und offenherzig, selbst wenn ich auf der Bühne stehe. Ich gebe sehr viel von mir und will mich nicht verstecken.Ich wurde schon bei meinem ersten Vorsingen gefragt, wie mein richtiger Name laute würde (lacht). Ja, der Name ist so bühnentauglich, dass man denken könnte, er wäre ausgedacht. Tatsächlich heiße ich aber wirklich so. Mein Vater hat ihn mir gegeben.Meine erste Gitarre bekam ich von ihm. Er sagte zu mir: ‚Wenn du auf die Bühne gehst, hast du auch eine Verantwortung. Die Leute haben bezahlt, dich zu sehen, und dafür musst du ihnen auch etwas bieten.‘ Diese Worte sind in meinem Kopf fest verankert und daran halte ich mich.Ich war schon immer ein wildes, lebhaftes Mädchen, eben ein Tomboy. Mein erstes Musikinstrument war ein Banjo. Ich hatte kurze Haare und trug Bluejeans – ein richtig toughes Mädchen!Gerade die Deutschen mochten mich sehr. Ich bekam bestimmt sechs oder sieben Bravo-Ottos und sogar einen eigenen Starschnitt. Das war eine schöne Zeit, aber viele Fans sind mir treu geblieben. Sie kommen noch immer zu meinen Shows. Es finden ‚Meet and Greet‘- Treffen statt und es ist ein gutes Gefühl, so treue Fans zu haben.Ja, das war 1974 und ich hatte gerade drei oder vier Hits vorzuweisen. Ich fühlte mich daher noch nicht bereit dazu, weil es kein Treffen auf Augenhöhe gewesen wäre. Ich wollte nicht wie das kleine Mädchen vor ihm stehen.Trotzdem wird Detroit immer meine Heimatstadt bleiben. Ich lebe zwar nicht in Detroit, aber Detroit lebt in mir, auch wenn ich schon seit 1971 in England wohne. Ich habe noch immer die amerikanische Staatsangehörigkeit, und auch wenn meine beiden Kinder ziemlich britisch sind, weil dort großgeworden sind, würde ich mich selbst nie als Britin bezeichnen.Darauf weiß ich nie eine Antwort zu geben. Meine Wurzeln liegen in Detroit, in England habe ich mich häuslich eingerichtet, weil auch meine Kinder dort leben. Auf Mallorca haben mein Mann und ich auch noch eine Ferienwohnung, der neutrale Ort für uns. Das Haus in England gehört mir, das Haus in Hamburg ist seins und deshalb ist Mallorca der neutrale Boden.Leider nein, aber ich habe es versucht. Als wir uns kennenlernten, war ich 43, und in dem Alter ist es schwer, noch eine weitere Sprache zu lernen. Ich verstehe aber ein bisschen, wenn andere sich unterhalten, ich selbst vermeide es aber lieber, Deutsch zu sprechen, weil ich bestimmt alles falsch aussprechen würde (lacht).