«Resident Alive» feiert TV-Premiere auf SYFY

TV-News

Im April findet die TV-Serie, welche von Chris Sheridan («Family Guy») adaptiert wurde, bei dem Fernsehsender Platz.



Eine amerikanische Kleinstadt, deren verschrobene Bewohner und ein Außerirdischer mit einer tödlichen Mission prallen in der brandneuen Science-Fiction-Dramedy «Resident Alien» aufeinander. «Resident Alien» startet ab dem 8. April um 20.15 Uhr und ist immer donnerstags mit einer Folge pro Woche auf SYFY zu sehen. Alle Folgen sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.Auf seiner Mission zur Erde verschlägt es den außerirdischen Alan Tudyk durch eine Bruchlandung in den beschaulichen Ort Patience in Colorado. Zur Tarnung nimmt er die Identität des Arztes Harry Vanderspeigle an. Er lebt ein einfaches Leben, fokussiert auf seinen Auftrag: die Menschheit auszulöschen. Kompliziert wird es erst, als er bei einem Mordfall von der Polizei zu Rate gezogen wird und gezwungen ist, sich der neuen Welt anzupassen. Das bringt ihn in ein moralisches Dilemma hinsichtlich seiner Mission und er fragt sich: Sind die Menschen es vielleicht doch wert, gerettet zu werden?In weiteren Rollen sind unter anderem Sara Tomko («Sneaky Pete», «Once Upon A Time»), Corey Reynolds («The Closer») sowie Alice Wetterlund («Silicon Valley») zu sehen. Die Sci-Fi-Serie basiert auf dem gleichnamigen Comic im Verlag von Dark Horse Comics und wurde von Executive Producer Chris Sheridan («Family Guy») als TV-Serie adaptiert.