«Der Ranger» knüpft nicht an den Erfolg der vergangenen Woche an

Quotennews

Stattdessen musste das Drama einen Verlust von über eine Millionen Zuschauer hinnehmen.





Das Erste begann die Priemtime ein weiteres Mal mit einem. Im Mittelpunkt der Sondersendung standen die Impfstoffe. 4,85 Millionen Zuschuaer wollten sich über die aktuelle Lage informieren. Somit kam ein guter Marktanteil von 14,4 Prozent zustande. Den 0,89 Millionen Jüngeren war eine hohe Sehbeteiligung von 10,9 Prozent sicher.Eine Viertstunde später startete schließlich das Drama. In der vorherigen Woche hatte die TV-Reihe mit 5,57 Millionen Fernsehenden einen neuen Reichweitenrekord aufgestellt. Es kamen starke 16,6 Prozent Marktanteil zustande. Bei den 0,71 Millionen Jüngeren wurde eine gute Quote von 8,0 Prozent gemessen. An diesen Bestwert kam das gestrige Programm nicht heran. Stattdessen schaltete 4,45 Millionen Zuschauer ein. Dies bedeutete einen guten Marktanteil von 13,5 Prozent. Bei den 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen fiel die Quote auf passable 6,0 Prozent.Für dieinteressierten sich im Anschluss noch 2,83 Millionen Fernsehzuschauer. Dies reichte für einen annehmbaren Marktanteil von 9,8 Prozent. Die 0,51 Millionen Jüngeren verbesserten sich hingegen auf einen soliden Wert von 6,4 Prozent. Ab 22.30 Uhr ging schließlich eine Wiederholung desauf Sendung. Die Quote hielt sich konstant bei 9,8 Prozent, während die Reichweite auf 2,15 Millionen Menschen sank. Bei den 0,30 Millionen jüngeren Fernsehenden generierte der Sender einen mauen Marktanteil von 4,7 Prozent.