Dramaserie «Para  Wir sind King» hat Starttermin gefunden

Von den Machern von «4 Blocks» geht in den kommenden Monaten das neue TNT Serie Original los.

Es geht um Jazz (Jeanne Goursaud), Fanta (Jobel Mokonzi), Hajra (Soma Pysall) und Rasaq (Roxana Samadi) die beste Freundinnen und auf den Straßen des rauen Berlin Wedding aufgewachsen sind. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: Sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Ist Geld und Ruhm oder eine langjährige Freundschaft wichtiger?In den Hauptrollen sind Jeanne Goursaud («Barbaren»), Jobel Mokonzi («Druck»), Soma Pysall («Beat») und Roxana Samadi («Dr. Illegal») zu sehen. Weitere Rollen übernahmen unter anderen Walid Al-Atiyat («Isi & Ossi»), Eidin Jalali («Futur Drei») und Dela Dabulamanzi («Beat»).Am 22. April ist die neue sechsteilige Dramaserie immer donnerstags ab 21:00 Uhr bei TNT Serie im Programm. Die Serie der «4 Blocks»-Macher ist in Zusammenarbeit mit W&B Television entwickelt worden. Als Executive Producer fungieren Quirin Berg, Max Wiedemann und Sven Miehe. Die Drehbücher stammen von Hanno Hackfort, Luisa Hardenberg und Katharina Sophie Brauer. Die Regie übernahm Özgür Yıldırım.